川普提「烏俄28點」加劇疑美論？ 外交部：反對大國武力擴張

美國總統川普提出「烏俄和平28點計畫」因涉及領土退讓與軍力限制等條件，使疑美論氛圍再度升溫。對此，外交部政務次長吳志中今（24）日受訪表示，歐洲對該方案存有重大疑慮，但台灣與歐洲在讓戰爭盡早結束上有高度共識，台灣明確反對大國藉由武力擴張領土。

立法院外交及國防委員會24日邀請國家安全局、外交部針對日本首相高市早苗「台灣有事說」及「安保三文件修正」對區域安全及台海穩定的情勢進行專案報告並備質詢。吳志中會前受訪時透露，他剛結束歐洲訪問行程，走訪比利時布魯塞爾、法國和德國等多國。

談及當前日陸關係緊張情勢，吳志中指出，歐洲各國關注焦點集中在大陸外交官在日本的不當言詞，部分意見認為應立即召回以降低衝突，但歐洲方面完全未提及動武議題。吳志中強調，台灣的立場是在國際上朋友越多越好，目前在歐洲的友邦確實持續增加。

吳志中表示，最關鍵的任務是嚇阻戰爭爆發。他說：「我常講就是說，要是戰爭衝突爆發，那一切都太晚了，所以最重要是嚇阻」，嚇阻工作涵蓋各方面的合作機制。針對川普提出的「烏俄和平28點計畫」，吳志中說明，雖然方案包含領土退讓、軍力限制等多項條件引發疑美論，但歐洲與台灣在盡早終結戰爭上確實有共識。

吳志中進一步闡述台灣對此議題的立場。他指出，第一，台灣反對大國藉由武力來擴張領土；第二，和平是重要的方向與原則。他強調，目前所有方案都尚非最終版本，其中最關鍵的是烏克蘭本身的看法，而歐洲在此議題上的立場與美國並不完全一致。

