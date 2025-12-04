川普提「美國製造全球近半晶片」可行？賴清德：願助美國再工業化

總統賴清德接受《紐時》專訪表示，支持台積電獲台灣半導體產業赴美日歐設廠。（圖／總統府提供）

總統賴清德近日以視訊方式接受《紐約時報》專訪時表態，台灣政府是支持台積電或台灣的半導體產業到美國、到日本、到歐洲，或任何公司認為需要去的地方。賴提到，美國總統川普希望台灣的半導體產業或者是相關協力廠商能夠到美國投資時，基本上是贊成的，希望能夠幫助美國再工業化，若美國想成為人工智慧的世界中心，台灣也很樂意協助。

賴清德日前以視訊方式接受《紐約時報》（The New York Times）「DealBook Summit」主持人Andrew Ross Sorkin專訪，針對我國國防、兩岸關係、台美關係、俄烏戰爭及半導體產業等議題進行回應。「DealBook Summit」是紐約時報年度盛事，旨在促成各界領袖對話及分享對國際局勢之見解及分析，該峰會於美東時間12月3日在紐約舉行。

對於美國遲遲未落槌對台關稅，美國總統川普直指是因為半導體產業，賴清德表示，台灣雖然擁有半導體產業，在未來的人工智慧時代扮演關鍵角色，但他必須謙卑地說，台灣半導體產業是全世界共同的資產，因為半導體產業是一個生態系，好比說美國擁有研發、設計以及廣大市場，日本擁有原料以及設備，荷蘭擁有先進的半導體製程設備，台灣只不過是擁有邏輯製造，韓國擁有快速記憶體的晶片製造能力。

賴清德說，換句話說，半導體產業是一整個生態系，必須要全世界共同合作才有辦法發揮功能。因此，台灣政府是支持台積電或台灣的半導體產業到美國、到日本、到歐洲，或任何公司認為需要去的地方，以促進世界的繁榮跟進步。因此當川普希望台灣的半導體產業或者是相關協力廠商能夠到美國投資時，基本上是贊成的，希望台灣能夠幫助美國再工業化，川普希望美國能夠成為人工智慧的世界中心，台灣也很樂意協助。

賴清德強調，因此台灣希望藉由台美關稅貿易談判，不僅解決美國的貿易逆差問題，也可以深化台灣與美國的經貿合作關係，讓台灣的產業可以進一步融入美國的經濟結構當中，讓台灣與美國的關係更加密切，這有助於整個世界的繁榮發展。

主持人提問，是否認為川普提出在未來2至3年內美國可以製造全球40%到50%的半導體晶片可行？賴清德指出，可以理解川普的急迫性，因為他非常希望在世界競爭當中，美國能夠居於領先的優勢，這個速度就是何時可以達到40%或是50%的目標，除了台灣積極協助以外，美國政府也一定要幫忙配合，包括在土地的取得、水、電、人力、人才各方面的供應，還有一些投資的優惠措施，「如果美國政府做得很好、行政效率越高，這個目標就自然而然可以達到」。

針對近期美國正在討論如輝達等公司，最先進的晶片是否應該被允許出口至中國，賴清德認為，美國的內政，他身為台灣的總統不方便評論，但2000年左右，台灣曾經發生類似的事情，當時台灣社會在討論，台灣的晶圓製造、先進的晶圓製造，要不要去中國，包括朝野、廣大的台灣社會，進入非常廣泛、深入的討論，結果是認為不宜，不應該過去，「事後來看，當時的決定是正確的，如果當時讓台灣的先進製程到中國去的話，就沒有今天的台灣」。



