川普提「28點和平計畫」挨轟偏袒俄羅斯 再批烏克蘭「不知感恩」

美國總統川普為讓烏俄停火提出「28點和平計畫」，但被視為偏袒俄羅斯，引發歐洲不滿，美國、烏克蘭以及歐洲代表23日起在瑞士日內瓦舉行會談，美國國務卿盧比歐在第一輪會談結束表示，會談取得良好進展，願意修改計畫內容，烏克蘭總統澤倫斯基感謝川普，也樂觀表示烏國的聲音有被聽見；另外彭博社報導，歐盟規劃提出28點計畫反制提案，給予烏國「類北約安全保障」。

美烏和平計畫磋商進展 盧比歐：至今最順利

川普提出的28點和平計畫，引發烏克蘭跟歐洲反彈，三方在瑞士日內瓦會面，盧比歐在釋放正面訊號，「這是非常有意義的會談，可能是我們一月就任以來，整個協商過程中最好的一次會面」，更表示願意修改計畫，找出各界都可接受的方案，不過對於哪些內容會變更不願多談。

川普會前再度發文痛批，「烏克蘭不知感恩」，澤倫斯基會後則發文感美國對結束戰爭付出的努力，也拍攝影片安撫民心，表示新版計畫納入烏國「部分」訴求，接下來的會談將捍衛國家的獨立以及主權。

范德賴恩：不能以武力改變邊界 彭博社：歐洲擬推類北約安全保障

歐盟執委會主席范德賴恩錄製影片聲明力挺烏克蘭，強調作為主權國家，烏克蘭軍隊不能受到限制，使得烏國未來容易遭受攻擊，連帶削弱歐洲安全，強調不允許武力改變邊界，不對烏克蘭軍隊強加限制才可能有可持續的和平。彭博社報導，歐洲已經規劃給予烏國類似北約第5條款的安全保障，作為28點計畫的反制措施。

國際中心／邱楷雯 編撰 責任編輯／張碧珊

