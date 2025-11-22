川普提「28點烏俄停火方案」逼烏國全讓步 澤倫斯基：失去尊嚴
美國總統川普提出的烏俄停火方案，內容完全偏袒俄羅斯，烏克蘭卻遭川普下了最後通牒，烏克蘭總統澤倫斯基21日正式回應，表示這是國家史上最艱難時刻，「不是失去尊嚴，就是失去重要夥伴美國」。
根據這份「28點終戰和平方案」，川普強逼烏克蘭全面讓步，包括割讓未被佔領的領土、軍隊規模砍半、不得加入北約，並在百日內舉行選舉，幾乎完全呼應俄方要求。
感恩節前給答案！ 美：烏若不接受將停止供武器
美方要求烏方在27日感恩節給答案，揚言如果不接受，將停止提供情報及武器；俄國總統普亭則表示，美方提案可作為和平的基礎，警告烏克蘭如果拒絕，將擴大攻勢。
國際中心／張立德 編撰 責任編輯／張碧珊
更多台視新聞網報導
外媒曝台美協議將拍板！台估承諾投資4000億美 近新台幣12.56兆元
白宮證實美促俄烏和談！烏克蘭收計畫草案 澤倫斯基將通話川普
物價高漲惹民怨！川普簽署行政命令 取消巴西牛肉、咖啡關稅
其他人也在看
解開天皇祕密的70個問題
揭秘日本皇室理財團隊陣容 銀行高層為天皇操盤賺進天文數字在多數日本民眾的印象中，信傳媒 ・ 22 小時前
美施壓烏克蘭接受和平方案 傳威脅切斷情報與軍援
路透社今天(21日)引述2名知情人士報導，華府威脅要切斷與烏克蘭的情報共享和武器供應，以迫使基輔同意美國提議的和平協議框架。 消息人士表示，基輔這次面臨到比前幾次和平談判更大的壓力。美國希望，烏克蘭在27日前同意這項它斡旋的和平協議框架。 其中一位消息人士說：「他們想結束戰爭，而且是由烏克蘭來付出代價。」 一個美國高級軍事官員組成的代表團20日在基輔會見烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)，討論結束戰爭的和平之路。 美國駐烏克蘭大使和率領代表團的美國陸軍部長德里斯科(Dan Driscoll)稱這項會晤取得了成功，並表示華府尋求為美烏兩國簽署相關文件擬定「積極的時間表」。中央廣播電台 ・ 1 天前
美施壓烏加速和平進程 澤倫斯基：尊重川普終戰意願
（中央社基輔/華盛頓21日綜合外電報導）知情人士表示，美國威脅將削減對烏克蘭情報分享與武器供應，以迫使其同意由美國斡旋的和平協議框架。烏克蘭總統澤倫斯基表示「持續尊重」川普終結俄烏戰爭的意願。中央社 ・ 1 天前
美國烏克蘭官員將在瑞士召開會談 商討終戰方式
（中央社基輔21日綜合外電報導）一名烏克蘭談判代表今天表示，烏國和美國將在瑞士就結束俄烏戰爭的方式展開會談。華府先前已向基輔提出一項和平計畫，其內容接受俄羅斯部分要求。中央社 ・ 17 小時前
割地、裁軍！ 川普逼烏克蘭「感恩節」停火 疑斷情資&軍援
烏俄戰爭已經打了超過3年，美國總統川普為了逼烏克蘭，同意他提出的「28點和平計畫」，傳出削減情資共享和武器供應作為手段，對烏克蘭下達通牒。川普要求烏克蘭在下週四，也就是美國的感恩節前，必須簽署和平計畫。只是烏克蘭總統澤倫斯基回應，他願意和美國合作，不過也強調絕對不會背叛烏克蘭。TVBS新聞網 ・ 1 天前
他整理母遺物找到《超人》漫畫第一期 $30購買79年後拍出2.8億
真是最寶貴的遺產！美國加州一個家庭在整理遺物時，意外找到全球漫畫界的傳奇寶物—1939 年出版的《超人》（Superman #1）第一期。這本原價不到一美元的漫畫，經拍賣行鑑定後被評為「史上保存最完美的版本」，並於 20 日以 912 萬美元（約新台幣 2.8 億）的天價落槌，打破全球漫畫拍賣紀錄，成為史上最昂貴的漫畫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
光復鄉慈濟義診 周末守護鄉親健康
馬太鞍堰塞湖洪災之後，慈濟北區人醫會來到花蓮光復鄉，從 11 月 22 號開始，每周六、日都會在大安村義診，希望用三到六個月的時間，陪著鄉親慢慢走出災後創傷。團隊帶來中醫、西醫、牙科、身心科，還有...大愛電視 ・ 19 小時前
今晚開始做！「小雪」易傷寒感冒 醫喊「3招秒暖全身」快存冬天能量
22日就是24節氣的「小雪」。中醫師表示，小雪像是冬天的前奏，小雪之後「陽氣入藏」，身體進入冬季保暖、蓄積能量的模式，這時候若稍不注意，很容易傷寒感冒，手腳冰冷甚至過敏；建議透過早睡一點、把腳暖好等生活模式，讓身體存「冬季能量」。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
頑童嗨唱金馬62 開場影片翻玩「96分鐘」
（中央社記者王寶兒台北22日電）由嘻哈團體頑童MJ116開唱，第62屆金馬獎今晚在北流熱鬧揭開序幕，還有打板、收音等工作人員加入演出，向電影工作者致敬。開場影片大玩電影「96分鐘」哏，也引現場大笑。中央社 ・ 18 小時前
致敬"新世紀福音戰士" 台鐵新廣告引發網路熱議
生活中心／孟嘉美、郭南宏 台北報導台鐵常見的乘車守秩序廣告，出現新版本！警語廣告，提醒旅客若滋事喧鬧將面臨法律刑責。設計擺脫傳統海報，字體大小不一、排版有直有橫，被說是致敬日本最偉大動畫之一的"新世紀福音戰士"。雖然有乘客說看得誤殺煞煞，但也有部分乘客直呼很簡潔有力很清楚！帶您來看。民眾：「什麼刑法酗酒滋事之類的啊。」民眾：「謾罵喧鬧。」民眾：「72條第1項第1款刑法。」走過路過台鐵車站，看到這寫滿字的廣告，字體有大有小、有直有橫，擠在正方形的框格內，和左右兩邊中規中矩的文宣，形成強烈對比。但仔細讀一讀，左看不成文、右看不成書，到底想表達什麼意思？和左右兩邊中規中矩的文宣，形成強烈對比（圖／民視新聞）民眾：「...這我也不曉得耶。」民眾：「不要做上面（寫）的事情。」民眾：「請你不要在火車的裡面，做這些違法的事情，寫完一整句人家不喜歡看嘛，現在年輕人就是省略省略不是嗎。」民眾：「沒有覺得新潮，因為字型選擇吧。」讀不出完整的一句話，民眾評價正反兩極。有人說像極了法律系教授改到大一新生考卷的樣子，凌亂而毫無體系；也有人說，民眾也不會看法條，幾個大字列出重點，意思到了、宣傳目的也達到了。網路熱議，引來動漫迷趕往朝聖！原來這設計，出自於經典動漫，新世紀福音戰士。台鐵回應，運用突顯視覺效果，與高共鳴度等元素，宣導乘車安全（圖／民視新聞）1995年開播的新世紀福音戰士，以世界末日為背景，講述少年駕駛巨大生物兵器EVA，對抗神秘敵人使徒，的故事。動畫使用的EVA明朝體，深植人心。不同粗細、大小，對比明顯，全擠在一起，是它的招牌特色。民眾：「相較於大家覺得台鐵很守舊，或是很老成這件事情的時候，它會有一個很不錯的效果。」台鐵回應，運用突顯視覺效果，與高共鳴度等元素，宣導乘車安全，貼近年輕乘客，宣傳效果滿分。原文出處：EVA迷照過來！台鐵致敬「新世紀福音戰士」 新廣告引發網路熱議 更多民視新聞報導王浩宇怒了！花錢買台鐵商務艙「座位地板都是垃圾」：以後不會再搭數度流標！鳳山車站挨批「最貴便當店」 高市府：招商非地方權責新北鐵道馬拉松接力賽 限量1100支隊伍開放報名民視影音 ・ 20 小時前
要澤倫斯基吞停戰計畫...川普下通牒：11/27是最後期限
對外傳由美俄十月底在美國邁阿密祕密共擬、條件對莫斯科較有利的廿八點俄烏停戰計畫，美國總統川普廿一日表明，烏克蘭總統澤倫斯...聯合新聞網 ・ 8 小時前
天氣一冷就衝薑母鴨、羊肉爐？醫點名「這1種人」補再多也沒用 很多人都中招
天氣一轉涼，就急著吃薑母鴨、羊肉爐？ 別人說「很補」就跟著吃，結果越補越上火、冒痘痘？ 手腳冰冷、氣色差，卻不知道自己到底該補什麼？其實不是進補沒效，而是你「補錯了」！ 常見的進補體質與飲食建議 中醫體系醫療長周宗翰醫師提醒，進補不是把所有好東西吃下肚就好，而是要看體質「缺什麼、補什麼」。補錯了，反而會火上澆油，加重身體負擔！ ．氣虛型→容易累、說話有氣無力、常感冒你該這樣吃： 以「補氣」為主。可適量食用 山藥、黃耆、黨參、雞湯、四神湯、牛肉，為身體打氣。要避開這些：生冷瓜果、冰品、白蘿蔔（會破氣，抵銷補氣效果）。 ．血虛型→臉色蒼白或蠟黃、頭暈、嘴唇白、指甲易斷你該這樣吃：以「養血」為主。可補充紅棗、桂圓、當歸、桑葚、豬肝、菠菜、葡萄。要避開這些：寒涼食物及過度辛辣的刺激物。 ．陽虛型→手腳冰冷、特別怕冷、精神不振、容易腹瀉你該這樣吃：以「溫陽散寒」為主。可吃羊肉、韭菜、肉桂、核桃、薑，讓身體由內暖起來。要避開這些：任何冰品、冷飲、生菜沙拉等寒性食物。 ．陰虛型→口乾舌燥、手心腳心熱、晚上睡不好、易長痘你該這樣吃：應以「滋陰潤燥」為主。可吃百合、銀耳、蓮子、梨子、黑芝麻、黑豆。要避開常春月刊 ・ 1 天前
長平觀察：上海人為什麼關心起政治來了？
境外蛆和國產蛆哪一種更臭？上海校園餐飲承包商民營企業綠捷公司被查出腐敗大案，暫時由國有企業光明集團接管。時事評論作家長平指出，「國進民退」潛藏著更大的食品安全風險。德國之聲 ・ 1 天前
亞灣馬光中醫開幕進駐三多商圈核心 侘寂美學打造城市健康新地標
知名連鎖中醫集團馬光醫療網第 25 家分院「亞灣馬光中醫診所」，於高雄苓雅區、鄰近捷運三多商圈站旁正式啟用。新院落成不僅延續專業的中醫服務傳統，更以「日式侘寂美學」設計營造沉靜氛圍，回應亞洲新灣區的發展脈動，同時與三多商圈地王歷史地位呼應，期望成為在地居民與商圈族群的社區健康樞紐。品觀點 ・ 21 小時前
酒後口角全武行! 男遭多人痛毆 嫌犯逃逸到居酒屋續攤
中部中心/王俞斐、黃信儒 台中報導台中街頭爆發全武行，一群男子相約飲酒，卻在酒後爆發口角衝突，一群人對著其中一人拳打腳踢，還有人拿出球棒痛毆，警方到場這群人已經鳥獸散，還跑到居酒屋續攤，涉案九人通通被警方帶回。酒後口角爆發全武行 男子遭多人痛毆倒地不起(圖/民眾提供)一群男子，街頭爆發口角衝突，其中一人，手持球棒，朝著穿外套的男子攻擊，其他人見狀，蜂擁而上，又踢又打，男子連滾帶爬，被打到無力反擊。但這群惡煞，不肯罷休，硬是把人給架起來，在馬路中，又是一陣拳打腳踢，打的男子，無處可逃，最後動手惡煞，一哄而散，留下被打的男子，呆坐在原地，久久無法起身，直到警方和救護車到場。這群人是朋友關係 飲酒後爆發口角糾紛衝突一發不可收拾(圖/民眾提供)糾紛地點，在台中西屯區福星北路上，警方獲報到場，這群惡煞，已經鳥獸散，跑到居酒屋續攤。動手打人，還講的一派輕鬆，原來這群人，是朋友關係，幾杯黃湯下肚後，爆發口角衝突，新仇加上舊恨，街頭全武行，一觸即發。動手男子和一旁助陣叫囂的總共九人 通通被警方帶回偵辦(圖/警方提供)動手男子和一旁助陣叫囂的，總共九人，通通被警方帶回偵辦，朋友相聚變成暴力衝突，不只友誼的小船翻覆，最重還得面臨五年有期徒刑。《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：酒後口角全武行！ 男遭多人痛毆 嫌犯逃逸到居酒屋續攤 更多民視新聞報導不滿鴨肉店客人擋出入口! 莽男持武士刀.鐵勾攻擊行車糾紛演變暴力衝突 兩人街頭火爆扭打李多慧衣服太貼「炸出花生麻糬」！辣舞16秒震撼百萬人民視影音 ・ 19 小時前
俄羅斯稱「台灣是中國一部分」 外交部嚴正譴責：貶損我國主權的謬論
對於俄羅斯外交部日前記者會謬稱「台灣是中國不可分割的一部分，台灣問題屬於中國內政」等嚴重悖離事實的發言。我外交部21日指出，散播貶損我國主權的荒謬言論予以嚴正譴責，並強調「對俄羅斯政府順應中國的威權作為深表不滿與遺憾」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
川普要烏克蘭一週內同意和平計畫 普丁：若拒絕將擴大軍事行動
綜合外媒報導，這項和平計畫的內容涉及烏克蘭割讓整個頓巴斯（Donbas）地區的所有控制權給俄羅斯，並將烏軍規模限制在60萬人以下，同時禁止烏克蘭加入北約等。白宮要求烏克蘭在11月27日前批准這項28點計畫，否則將失去美國對其的戰爭援助。川普也直言，讓烏克蘭在感恩節前達...CTWANT ・ 1 天前
酒後「續攤」還要喝！ 店家一句「別理他」 男子打人翻桌
高雄一名65歲林姓男子在小港區一家臭豆腐店續攤時，因店家表示沒有販售啤酒而惱羞成怒，竟對店家老闆動手打人並翻桌！儘管店家最終選擇不提告，林男除了須賠償財損及醫藥費，還可能面臨最高1萬8千元罰鍰，讓原本百來元的消費付出慘痛代價。TVBS新聞網 ・ 19 小時前
陳振龍創作台鐵桃園站模型 (圖)
81歲陳振龍憑藉半世紀建築功夫，製作縮小1:20比例建築模型，圖為陳振龍創作的台鐵桃園站模型。中央社 ・ 4 小時前
川普逼烏克蘭簽「28點和平計畫」可行嗎？爭議與分析一次看
美國總統川普特使威科夫與俄羅斯總統特使德米崔耶夫共同起草「28點和平計畫」，由美國陸軍部長德里斯科（Daniel Dri...聯合新聞網 ・ 1 天前