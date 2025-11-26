川普插手好萊塢？親自遊說重啟《尖峰時刻4》 成龍、克里斯塔克攜手回歸

成龍、克里斯塔克將攜手回歸《尖峰時刻4》。圖／翻攝自IMDb

川普也把手伸進好萊塢？多家外媒報導，川普疑似想重振1980~1990年代動作喜劇系列電影，甚至直接向派拉蒙影業（Paramount）施壓，要求重啟《尖峰時刻》。對此，派拉蒙影業已確認，《尖峰時刻4》將由成龍與克里斯塔克（Chris Tucker）主演，並由布雷特·拉特納（Brett Ratner）繼續擔任導演。

綜合外媒報導，《尖峰時刻》製片廠多次被邀請拍攝續集，不過對於導演拉特納（Brett Ratner）曾陷入性騷爭議感到質疑，即便後來未被起訴，仍沒有正式跟他合作。然而，在川普的介入下，遊說派拉蒙天空之舞（Paramount Skydance）執行長艾里森（David Ellison），才促成此案。

據悉，《尖峰時刻4》的發行協議中，派拉蒙將收取固定發行費，並負責院線發行，華納兄弟則在投資者收回成本前，從票房收入中抽取一定比例分成，但具體比例未公開。派拉蒙天空之舞傳媒、華納兄弟，以及白宮目前尚未回應。

拉特納此前也曾與川普家族合作，執導一部關於第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）的紀錄片，該片預計於明年一月上映。

此外，曾製作過全部三部《尖峰時刻》電影的薩基西安（M. Sarkissian），也透過公司Global Ascension Studios製作了2024年上映的紀錄片《你所不了解的人》，以「全新視角」介紹川普。

事實上，《尖峰時刻》前三部在全球票房超過8.5億美元（大約267億元新台幣），不過新續集將面臨當前喜劇電影票房表現不佳，以及電影市場環境改變的挑戰。

現年71歲的成龍已減少在美國電影公司拍片，塔克則是自2007年後就沒有主演任何一部主要電影，兩人再次攜手回歸將引起轟動，還是乏人問津，也值得關注。



