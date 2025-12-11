川普插手華納競購戰 要求相關交易應包含出售CNN

（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，他希望確保有線電視新聞網（CNN）在華納兄弟探索（Warner Bros Discovery）的出售案中換新東家。

華納兄弟探索公司已成為派拉蒙（Paramount）與串流巨頭Netflix之間競標戰的核心。派拉蒙由執行長大衛．艾里森（David Ellison）領導，他是川普盟友賴瑞．艾里森（Larry Ellison）之子。

依據派拉蒙的提案，CNN將落入艾里森家族手中；而在 Netflix的方案下，華納兄弟探索公司將在把其製片與串流業務出售給Netflix前，先行分售CNN與其他有線新聞資產。

廣告 廣告

川普今天在白宮對商界領袖表示：「我認為任何交易都應該，應該保證且確定CNN要被納入其中，或是單獨出售。」

川普批評現任CNN管理層是「一群非常不誠實的人」，並說他不認為這種狀況應該繼續下去。川普表示，他將親自參與政府對此交易的批准，而不是依照慣例僅由司法部負責審查。

美國媒體報導指出，兩個競標者都已遊說白宮與川普本人支持他們的出價。

川普長期與CNN及其他主要新聞媒體關係緊張，給它們貼上「假新聞」的標籤，並多次在社群媒體攻擊。

他堅持CNN最終必須落入「友善陣營」之手，而這似乎讓派拉蒙的標案更受青睞，儘管Netflix的方案同樣會將CNN出售給尚未公布的買家。

大衛．艾里森今年稍早接掌派拉蒙後，公司任命記者魏斯（Bari Weiss）為哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）總編輯。

魏斯是主流媒體偏見的著名批評者，而這項任命獲得長期指控主流媒體「自由派偏見」的保守陣營讚賞。

但川普仍痛批派拉蒙與艾里森，他在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文稱他們「不比舊東家更好」，原因是派拉蒙允許先前是他政治盟友後來變成批評者的葛林（Marjorie Taylor Greene）受訪。

相較之下，Netflix與民主黨關係密切，其創辦人哈斯汀（Reed Hastings）是民主黨的重要金主。（編譯：鄭詩韻）1141211