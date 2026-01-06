川普揚言介入伊朗反政府示威！官員憂哈米尼政權恐成下個受害者

伊朗正試圖平息新一波的反政府示威。（圖／達志／美聯社）

官員與知情人士5日表示，伊朗試圖平息新一波反政府示威的努力，因美國總統川普（Donald Trump）的介入變得更加複雜；而美國入侵委內瑞拉綁架總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的行動，更是讓部分伊朗官員擔心，該國可能成為「川普強硬外交政策的下一個受害者。」

在美國特種部隊於美東時間3日逮捕馬杜洛及其妻子，並將2人押送至紐約的前1天，川普才在社群媒體上發文警告，若伊朗領導層企圖鎮壓自去年12月28日發起的抗議行動，美國「將前來營救他們」。截至目前，已有至少17人死亡。

經濟危機是社會動盪的主因。一般伊朗民眾與享有特權的神職與安全精英階層之間的差距不斷擴大，再加上治理失當、惡性通膨與貪腐問題，進一步激化了民怨。

目擊者指出，德黑蘭、馬什哈德（Mashhad）與大布里士（Tabriz）的主要廣場被部署了大量安全部隊。47歲、在德黑蘭大巴扎（Grand Bazaar）經營地毯店的雷扎（Amir Reza）表示：「你可以感覺到德黑蘭的緊張氣氛，但生活仍在照常進行。」

川普的威脅，加上伊朗長期的經濟危機，使德黑蘭（Tehran）的選項更加受限。這場危機在去年6月以色列與美國聯手對該國發動為期12天的戰爭後進一步惡化，該戰爭重創了伊朗多處核設施。

1名伊朗官員向《路透社》（Reuters）表示：「這2股壓力已大幅壓縮德黑蘭的操作空間，使領導層夾在街頭的民怨，以及華盛頓步步進逼的威脅之間，幾乎每一條路都伴隨著高度風險，卻缺乏可行選項。」

另有2名現任官員和1名仍與決策圈保持密切聯繫的前官員也表達相同看法。由於情勢敏感，所有人皆要求匿名。其中第2名官員指出，在美國對委內瑞拉採取行動後，伊朗部分官員開始擔心，該國可能成為「川普強硬外交政策的下一個受害者。」

伊朗經濟多年來飽受美國制裁打擊，而在去年以色列與美國針對伊朗核設施發動攻擊後，伊朗里亞爾（rial）更出現自由落體式的貶值。據悉，西方國家指控德黑蘭在這些核設施內從事核武研發，伊朗則予以否認。

此次抗議活動始於伊朗首都於德黑蘭，並擴散至該國西部與南部部分城市，不過規模不及2022至2023年間因阿米尼（Mahsa Amini）之死而席捲全國的動盪。阿米尼因當時因涉嫌違反頭巾法（hijab law）而遭道德警察拘留後死亡，引發大規模抗爭。

然而，儘管規模較小，這波抗議迅速從經濟訴求擴展為更廣泛的不滿情緒，一些示威者高喊「打倒伊斯蘭共和國」或「獨裁者去死」，後者直指對所有國家事務擁有最終裁決權的最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。這對當局構成嚴峻挑戰，因為政府正試圖在以色列與美國空襲後，維持民族團結精神。

這波抗議動搖了哈米尼長期以來的核心優先目標，那就是不惜一切代價維護伊斯蘭共和國。哈米尼於3日指控「伊斯蘭共和國的敵人」在幕後煽動動亂，並警告「暴徒必須被制止。」

第3名官員表示，德黑蘭內部的憂慮正在升高，擔心「川普或以色列可能像去年6月那樣，對伊朗採取軍事行動」。伊朗長期以來與同為石油生產國、且同樣遭受美國多年經濟制裁的委內瑞拉結盟，並已譴責華盛頓在委國首都卡拉卡斯（Caracas）的行動，以及川普針對伊朗的言論。

伊朗外交部（Foreign Ministry）發言人巴格海伊（Esmaeil Baghaei）回應川普的威脅稱，這類涉及「伊朗內政」的言論，依國際規範而言，「無異於煽動暴力、煽動恐怖主義，以及煽動殺戮。」

報導指出，伊朗當局正試圖採取雙軌策略應對動盪，一方面承認針對經濟問題的抗議具有正當性，並承諾透過對話回應；另一方面，在部分示威活動演變為暴力街頭衝突時，則動用催淚瓦斯鎮壓。

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）對此就呼籲對話，並承諾推動改革，以穩定貨幣與銀行體系，並保護民眾的購買力。

根據半官方的伊朗媒體《塔斯尼姆通訊社》（Tasnim news agency）報導，自1月10日起，政府將向每人每月提供1,000萬里亞爾（約7美元）的不可兌現電子補助，可於指定雜貨店使用。這對月薪勉強超過150美元的低收入家庭而言，效果雖然有限，卻仍具有實質幫助。2025年里亞爾兌美元貶值約一半，而官方通膨率於12月達到42.5%。

