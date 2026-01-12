川普揚言介入示威 伊朗外長：不求戰但已全面備戰

伊朗示威活動進入第三週，在美國總統川普(Donald Trump)威脅將對德黑蘭採取軍事行動後，伊朗外交部長阿拉奇(Abbas Araghchi)今天(12日)表示，當局「不會挑起戰爭，但也全面備戰」。

法新社報導，阿拉奇今天在德黑蘭舉行的外國使節會議上表明願與華府協商，但強調必須在「公平、權利均等且相互尊重」的情況下進行。

此前川普曾多次發出警告，如果伊朗當局對抗議者動武，美方將會介入。

伊朗外交部發言人巴格赫里(Esmaeil Baghaei)今天表示，美伊之間沒有外交關係，但當局仍與美國的中東特使魏科夫(Steve Witkoff)保持著開放的溝通管道。

廣告 廣告

這波抗議活動始於去年12月28日，最初是德黑蘭商家因伊朗經濟惡化而發起罷市示威，後來擴散至其他城市，成為自1979年伊朗伊斯蘭革命以來最大規模的動盪之一。根據總部位於美國的人權行動者新聞通訊社(HRANA)指出，至今已有490名抗議者和48名維安人員喪生，超過1萬600人遭到拘捕。

伊朗流亡的反對派團體「伊朗人民聖戰者組織」(People's Mujahedeen of Iran，MEK)則援引國內消息人士指出，已有逾3000人在政府鎮壓行動中喪命。