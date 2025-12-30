川普揚言再度打擊伊朗 克宮籲對話解決

美國總統川普(Donald Trump)29日與以色列總理尼坦雅胡(Benjamin Netanyahu)會面時，揚言再度對伊朗進行打擊。克里姆林宮今天(30日)呼籲各方克制，透過對話解決分歧。

路透社報導，川普29日在佛羅里達州的海湖莊園(Mar-a-Lago)接待來訪的尼坦雅胡並舉行聯合記者會。川普表示，美國6月轟炸伊朗核設施後，德黑蘭可能正在嘗試重啟核武計畫，此舉可能引發美方再度發動攻擊。

川普說：「我一直看到相關報告，指出他們正在增建武器之類的。如果真是這樣，他們用的肯定不是那些被我們摧毀的據點，可能換了其他據點。」

克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)對此表示，各方必須保持克制，避免升高中東地區的衝突，並強調當前的優先要務是「與伊朗展開對話」。

今年6月，以色列與伊朗進行了12日戰爭，美國後來也加入以軍的行列，對伊朗3座主要核設施進行轟炸。

自2022年俄烏戰爭開打以來，俄羅斯與伊朗發展出日益緊密的關係，兩國並於今年簽訂戰略夥伴條約。西方國家多次指控德黑蘭供應武器，幫助俄羅斯在烏克蘭的戰爭行動，均遭到否認。(編輯：楊翎)