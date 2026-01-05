川普揚言再襲委內瑞拉 還說出兵哥倫比亞「聽起來很不錯」

美國總統川普在空軍一號上回答記者提問。美聯社



美軍上週六（1/3）以打擊「毒品恐怖活動」為由突襲委內瑞拉並抓走總統馬杜洛夫婦。美國總統川普週日（1/4）警告，如果新的委內瑞拉執政者不乖乖配合，美軍將採取第二次行動。川普同時揚言，哥倫比亞總統裴卓或許是下一個目標。

馬杜洛被美軍奇襲帶往美國後，副總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）成為代理領袖。她於週六晚間譴責美國，並矢言委內瑞拉「絕不會再成為任何帝國的殖民地」。

川普週日在空軍一號上被媒體問及委內瑞拉現在由誰治理時，他表示，美國正與「剛剛宣誓就職的人打交道」。川普接著說：「別問我現在是誰負責（治理），因為我會給你們很衝突性的答案。是我們在負責。」

廣告 廣告

川普還威脅說，如果接下來的委內瑞拉政府官員不好好配合美國「修正」這個國家，美國或許會採取第二波軍事行動。

川普的威脅顯然發揮效果。羅德里格斯週日晚間發布聲明向川普喊話，她說：「我們的人民和區域值得和平對話，而不是戰火。我們邀請美國政府，在國際法框架下攜手推動以共同發展為導向的合作議程，並強化持久的國際群體共存。」

美軍突襲委內瑞拉當天，哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）第一時間跳出來批評川普政府，並要求聯合國等國際組織仲裁。

川普週日則在空軍一號上回嗆說：「哥倫比亞也病得很嚴重，被一個病態的人統治，他喜愛製造古柯鹼毒品賣給美國。他沒法繼續這樣下去了。」

有媒體追問，此言是否代表美國接下來將對裴卓發動軍事行動？川普說：「聽起來不錯。」

他接著劍指墨西哥說：「對墨西哥也需要有些動作。墨西哥必須一起採取行動（打擊毒品販運）。」川普表示，他多次提出可派出美軍協助墨西哥，但墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）「很擔心，她有點害怕」。

至於是否會對古巴採取行動？川普回說：「我認為他們自己就會垮。不需要我們採取行動。」

更多太報報導

委內瑞拉現在誰管事？代理政府宣示效忠馬杜洛：政權「更加團結」

川普喊「接管」委內瑞拉 盧比歐急滅火：僅持續石油禁運

川普警告委內瑞拉代總統：若「沒做對的事」 下場恐比馬杜洛更慘