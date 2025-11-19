川普揚言出兵打擊毒梟 墨總統強調拒外國干預

（中央社墨西哥市18日綜合外電報導）針對美國總統川普（Donald Trump）揚言動用美軍打擊墨西哥境內販毒集團一事，墨國總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）今天回應說，這種情況「絕對不會發生」。

法新社報導，薛恩鮑姆在記者會上表示：「我們不希望有任何外國政府介入。合作是有的，協調行動也有，但絕不是隸屬於他人之下。」

她提到19世紀爆發的美墨戰爭時說：「美國上一次干預墨西哥，就奪走了一半的領土。」

「我們絕不容許任何形式的干預。」

川普昨天向媒體表示，若有必要，他會授權對墨西哥採取攻擊行動。

他說：「我會對墨西哥發動打擊以遏止毒品嗎？我沒問題。」他還說：「我不是說我現在就要做，但如果做了我會以此為傲，因為這能拯救數百萬條人命。」

川普揚言打擊墨國境內販毒集團之際，美國正在委內瑞拉附近部署航空母艦和其他主要軍事力量，以對委國左翼總統馬杜洛（Nicolas Maduro）施壓，指控他涉及主導毒品集團。

根據法新社統計，美軍已擊毀超過20艘小型船隻，造成至少83人喪生。不過，五角大廈有關這些在加勒比海和太平洋沿岸的船隻涉嫌走私毒品並威脅美國的說法，目前尚未提出任何證據。（編譯：蔡佳敏）1141119