川普揚言出手「拯救」示威民眾 伊朗撂狠話：任何威脅伊朗安全將遭強烈回擊

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

伊朗局勢近日因經濟問題逐漸動盪，在全國許多地區發生大規模反政府示威潮，美國總統川普（Donald Trump）昨（2）日在自家媒體真相社群（Truth Social）揚言一旦伊朗武力鎮壓示威，將出手拯救受難人民。伊朗官員則對此反嗆，川普此舉對伊朗國安造成影響，將會「影響整個區域穩定」，表態一旦美國介入將進行反制。

伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼發文痛批川普干涉內，警告此將損及美國自身利益。（圖／拉里賈尼X）

伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼（Ali Larijani），在社群媒體X發文批評川普開啟冒險主義（adventurism），他痛批，川普應該明白，美國干涉伊朗內政將導致整個地區局勢動盪，並損害美國的自身利益。拉里賈尼更稱，以色列官員的反應以及川普的發言揭開這場示威的幕後真相，讓伊朗當局能區分抗議商家與破壞份子的行為差異。

廣告 廣告

對於川普所謂的「拯救」行動，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）的顧問夏卡尼（Ali Shamkhani）也在社群媒體X發文嘲諷，「伊朗人民對美國的『拯救』並不陌生，從伊拉克、阿富汗到加薩走廊的經驗都歷歷在目。」夏卡尼更警告，以任何藉口威脅伊朗安全的干涉行為，都將遭到伊朗的強烈回擊。

本次伊朗的大規模示威，最先於去年12月28日在首都德黑蘭爆發，原因是因為物價高漲與經濟凋敝，伊朗貨幣更一度貶值到需要144萬里亞爾才能兌換1美元的誇張通膨情形。示威起先由當地商家發起罷工行動，並在數日後吸引多所大學生參與，乃逐漸擴及至其他地區；原先抗議活動為和平進行，然而元旦起示威潮卻逐漸變調，目前傳出包含軍警人員在內，共計6人死亡。



更多FTNN新聞網報導

美以領袖會晤 川普：伊朗若重建核武美國將出手

與川普新年通話曝光！高市早苗親曝「受邀春季訪美」 日媒：有商討中共圍台軍演

談中共圍台軍演「沒什麼好擔心」 川普：他們在那裡演習20年了！

