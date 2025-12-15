川普揚言加關稅！雅詩蘭黛爆裁員 規模上看7000人

雅詩蘭黛擬裁員最多7,000人。（圖／路透社）





美國美妝集團雅詩蘭黛（Estee Lauder）宣布，將擴大原先規劃的裁員計畫，全球裁員人數將由原訂的3,000人，提高至5,800至7,000人，以因應潛在貿易戰風險與成本壓力，並力拚最高達10億美元（約8.05億英鎊）的節省目標。

雅詩蘭黛旗下擁有Estee Lauder、Clinique及Jo Malone等知名品牌。公司表示，裁員行動預計在明年6月底前完成，部分員工將同步安排轉任或重新培訓，以支援公司營運調整。

綜合外媒報導，雅詩蘭黛此舉，與美國前總統川普（Donald Trump）提出可能調高關稅的政策風險有關。川普曾揚言，將對來自墨西哥、加拿大及中國的進口商品加徵關稅，引發企業對貿易成本上升的憂慮。

雅詩蘭黛發言人表示，擴大裁員計畫，目的在於進一步調整公司的營運模式，以支撐未來營收回升，並在接下來數年內恢復穩健的雙位數調整後營業利益率，同時因應包括潛在關稅上調在內的外部不確定性。

目前雅詩蘭黛全球員工人數約為6.2萬人。公司尚未說明此次裁員是否影響英國地區，也未公布各國裁員的具體分布情況。

