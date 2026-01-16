川普揚言動用叛亂法 部署軍隊平息明尼蘇達抗議

美國總統川普（Donald John Trump）揚言將援引「叛亂法」，派遣軍隊平息明尼蘇達州因ICE執法人員槍擊事件引發的抗議活動。此消息一出，當地政府與聯邦政府間的緊張關係更是急遽升溫。

在ICE槍擊事件後，明尼蘇達州爆發示威抗議。（圖／路透）

川普在社群媒體上發文表示：「若明尼蘇達州的腐敗政客們不遵守法律，不阻止那些專業煽動者和叛亂分子攻擊只是在執行任務的ICE愛國者，我將實施叛亂法，許多前任總統都曾使用過這項法案，迅速終結在這個曾經偉大的州發生的鬧劇。」

美國哥倫比亞廣播公司（CBS News）報導指出，叛亂法是一項罕見的聯邦法律，允許總統在州長反對的情況下，部署美軍或聯邦國民警衛隊執行國內執法任務。

對此，明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）表示，他已嘗試在當天直接聯繫總統。同時，他也召集商界領袖、國會議員、其他州長和民間領袖，「向政府呼籲改變方向並降低緊張局勢」。華茲在罕見的黃金時段演說中呼籲川普和國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）「結束佔領」，並鼓勵明尼蘇達州民眾記錄ICE的活動以供未來起訴之用。

據三名美國官員透露，當地時間14日，一名ICE人員在明尼阿波利斯北區開槍射傷一名委內瑞拉籍人士的腿部，。據稱該ICE人員遭到數名男子以「鏟子和掃把柄」攻擊。

國土安全部表示，目前已有近三千名美國移民及海關執法局（ICE）和美國海關與邊境保護局的探員和官員部署在該地區。當地一名法官在14日上午拒絕對ICE在明尼蘇達州的行動發出臨時限制令，表示需要更多證據才能做出裁決。

川普先前也曾多次威脅援引「叛亂法」，以便在州長反對的情況下部署美軍或聯邦國民警衛隊。

