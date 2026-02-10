川普揚言卡關美加新跨境大橋! 通車前夕突放話：不補償就別想開

美國與加拿大關係再添緊張變數。美國總統川普週一公開威脅，將阻止連接密西根州底特律與加拿大安大略省溫莎市的「戈迪豪國際大橋」通車，並再次就貿易與經濟議題抨擊加拿大，令華盛頓與渥太華之間的裂痕持續擴大。 圖:翻攝自X帳號@thepagangodde

[Newtalk新聞] 美國與加拿大關係再添緊張變數。美國總統川普週一公開威脅，將阻止連接密西根州底特律與加拿大安大略省溫莎市的「戈迪豪國際大橋」通車，並再次就貿易與經濟議題抨擊加拿大，令華盛頓與渥太華之間的裂痕持續擴大。

據美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，川普當天在社群平台 Truth Social 發文表示，在加拿大「對美國作出充分補償」並以「公平與尊重」對待美國之前，他「不會允許」這座跨境新橋啟用，並稱美方將立即展開談判。不過，川普並未說明將以何種法律或行政手段阻止大橋通車。

戈迪豪國際大橋全長約 2.4 公里，主體工程已完工，目前正進行測試程序，原定於今年內正式啟用。該橋總投資金額超過 40 億美元，以加拿大傳奇冰球名將戈迪豪命名，為北美重要跨境基礎建設項目之一。

川普當天在社群平台 Truth Social 發文表示，在加拿大「對美國作出充分補償」並以「公平與尊重」對待美國之前，他「不會允許」這座跨境新橋啟用，並稱美方將立即展開談判。 圖:翻攝自X帳號@NSTRIKE1231

針對川普說法，《CNN》已向白宮、加拿大總理卡尼、密西根州州長惠特默，以及負責營運的溫莎–底特律大橋管理局查詢回應。外界普遍認為，美方總統是否具備單方面阻止通車的權限仍有疑問。

川普同時聲稱，加拿大「同時擁有加美兩側的建設」，且工程「幾乎沒有使用任何美國材料」。不過依據 2012 年簽署的雙邊協議，大橋由加拿大聯邦政府出資興建與營運，產權則由加拿大政府與密西根州共同持有；協議亦規定，建設所用鋼材須來自美國或加拿大，且不得偏袒任一方。溫莎市長迪爾肯斯向媒體表示，美國端橋體確實採用了美國鋼材，並直言川普說法「令人難以置信」。

此次發言被視為川普近期對加拿大連番施壓的延續。此前加拿大總理卡尼在達沃斯論壇呼籲中等強國合作，以抗衡全球超級強權，引發川普不滿。1 月底，川普曾威脅取消所有加拿大製飛機的認證，並考慮對加拿大飛機課徵 50% 關稅。

1 月底，川普曾威脅取消所有加拿大製飛機的認證，並考慮對加拿大飛機課徵 50% 關稅。 圖：翻攝自維基百科

此外，川普也警告，若加拿大與中國達成更深入的貿易協議，美方可能對所有加拿大商品課徵高達 100% 關稅，並形容相關安排將「吞噬加拿大」。上月卡尼訪問北京並與中國建立新的戰略夥伴關係，加方同意調降部分中國電動車關稅，並開放年度配額進口；中方則預計放寬加拿大油菜籽、龍蝦與豌豆等產品的關稅限制。

川普週一同時抱怨，加拿大安大略省未將美國酒類產品上架販售。此前多個加拿大省份為反制美國關稅措施，已將美國酒類自公營通路下架。

值得注意的是，川普在第一任期時曾肯定該橋的重要性，並於 2017 年與時任加拿大總理杜魯道發表聯合聲明，稱該橋為「兩國之間至關重要的經濟紐帶」。如今立場轉變，也引發政界關注。密西根州民主黨參議員斯洛特金警告，若計畫遭取消，將對當地經濟造成「嚴重衝擊」，並批評總統正以自身挑起的貿易爭端懲罰地方民眾，強調「加拿大是朋友，不是敵人」。

