川普揚言可能再對委內瑞拉動武 威脅對哥倫比亞、墨西哥軍事行動

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）3日在美軍突襲行動被捕後，預計5日在美國法院出庭。馬杜洛政府在卡拉卡斯依然掌權，且高層官員們態度強硬。美國總統川普4日表示，如果委內瑞拉在開放石油產業及阻止毒品販運議題上不配合美國，他可能會下令再次對委內瑞拉發動攻擊。

路透社報導，川普4日告訴記者，若美國無法在委內瑞拉臨時政府問題上如願，不排除發動另一次攻擊。川普同時威脅對哥倫比亞和墨西哥採取軍事行動，並稱古巴的共產政權「看來快要自己垮台了」。



哥倫比亞與墨西哥駐華府大使館並未立即回覆置評請求。



川普發表上述言論之際，馬杜洛預定5日將在紐約聯邦法官面前出庭。

馬杜洛3日在委國首都卡拉卡斯（Caracas）的一場軍事突襲中被捕，讓委內瑞拉陷入不確定狀態。川普政府官員將這次抓捕行動描述為執法行動，旨在讓馬杜洛為2020年美方對他提出的「毒品恐怖主義陰謀」刑事指控負責。但川普本人表示，此次行動也受到其他因素影響，稱這次突襲的部分原因是委內瑞拉移民大量湧入美國，以及委國數十年前將美國石油利益國有化的決定。



川普4日從佛羅里達返回華府途中，在總統專機空軍一號上受訪表示：「我們正在拿回他們偷走的東西。」川普表示，石油公司將重返委內瑞拉並重建委國的石油工業。他說：「他們將花費數十億美元，把石油從地底開採出來。」



與此同時，馬杜洛政府在卡拉卡斯依然掌權，且高層官員們態度強硬。已接任臨時領袖的副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）表示，馬杜洛仍然是總統，並駁斥川普聲稱她願意與美國合作的說法。長期以來，兼任石油部長的羅德里格斯一直被視為馬杜洛核心圈中最務實的成員。