川普揚言奪取格陵蘭 北約研擬強化防務

美國總統川普(Donald Trump)近期再度發表可能使用武力奪取格陵蘭的言論，令歐洲國家深感不安。北約(NATO)秘書長呂特(Mark Rutte)今天(12日)表示，該組織正在擬定對策以強化北極地區的安全，據了解有部分成員國提議向格陵蘭部署軍隊。

法新社報導，川普日前出兵攻擊委內瑞拉、逮捕該國總統馬杜洛(Nicolas Maduro)後，重申為了因應中國與俄羅斯的威脅，華府必須接管格陵蘭以確保美國在該地區的安全。

格陵蘭是丹麥的海外自治領土，而丹麥與美國都是北約成員國。丹麥總理佛瑞德里克森(Mette Frederiksen)警告，一旦美國對格陵蘭動武，恐怕將導致北約瓦解。

呂特今天在克羅埃西亞接受媒體採訪時指出，北約所有成員國都認同北極及該區域安全的重要性，「隨著航道開啟，俄羅斯與中國在那裡的活動可能愈加頻繁」。他表示，各成員國正在研議下一步行動，以保障格陵蘭的安全。

根據數名北約外交官透露，有部分成員國提議部署軍隊，強化北極的防務，不過相關討論目前還停留在初步階段。

美國國務卿盧比歐(Marco Rubio)預計將於14日與丹麥及格陵蘭外長碰面，就格陵蘭問題舉行會談。