川普揚言征服格陵蘭 歐洲多國進駐演訓

丹麥外交部長拉斯穆森14日在華府與美國官員會談後，坦言雙方對格陵蘭主權及安全議題存在根本性的分歧，但3方同意成立高階工作小組持續溝通。在此之際，歐洲多國宣布將派遣部隊進駐格陵蘭演訓，聲援丹麥應對川普政府外交壓力。

丹麥、格陵蘭外長赴美 歧見難解

「英國廣播公司」（BBC）報導，丹麥外長拉斯穆森、格陵蘭自治政府外長莫茨費爾特，14日與美國副總統范斯、國務卿盧比歐會談，重申近期俄「中」艦艇並未頻繁出沒格陵蘭周邊，當地「中」資企業規模也十分有限，並未構成威脅，且丹麥近期陸續就北極安全事務，提撥約900億丹麥克朗（約新臺幣4432億元），因此對於川普要「征服」格陵蘭的言論，「完全無法接受」。莫茨費爾特更表示：「我們已經劃清底線，格陵蘭反對被接管。」

法、德、瑞典參與聯演 宣示團結

不過，拉斯穆森強調，丹麥與格陵蘭對美方增設基地構想持開放態度，並同意成立高階工作小組，就國安需求、開採礦產與增設基地事宜，進行溝通對話。

由於歐洲各國對川普政府的動向深感憂慮，德國、瑞典陸續宣布將派遣少量部隊赴格陵蘭參與聯演，首批法軍更已抵達格陵蘭，後續還將增派部隊前往當地，與丹麥武裝部隊攜手舉行「北極耐力行動」（Operation Arctic Endurance），宣示團結立場。

歐洲多國決定派兵赴格陵蘭參與「北極耐力行動」演訓，傳達外交立場。圖為在極圈演訓的德軍部隊。（取自德國國防部Flickr）

拉斯穆森（左）與莫茨費爾特，在華府的丹麥使館外召開記者會，坦言與美方立場分歧。（達志影像／美聯社）