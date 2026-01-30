川普揚言徵收加拿大飛機50%關稅 取消所有加國飛機認證



美國總統川普29日表示，將對加拿大銷往美國的飛機徵收50%關稅，理由是加拿大拒絕認證美國商務噴射機製造公司、全球最大的豪華商務私人飛機供應商「灣流航太公司」的飛機。

加徵飛機50%關稅 川普為何發出威脅？

川普在真實社群發文寫道：「鑒於加拿大一直錯誤、非法且堅決地拒絕認證灣流（Gulfstream）500、600、700和800型噴射機──這些飛機是有史以來最偉大、最先進的技術飛機之一。我方特此取消對加拿大龐巴迪環球快車（Bombardier Global Express）以及所有加拿大製造的飛機的認證，直至灣流這家偉大的美國公司完全獲得應有的認證，這本應在多年前完成。」

「此外，加拿大透過相同的認證程序，實際上禁止了灣流產品在加拿大的銷售。若此情況未立即得到修正，我將對任何以及所有銷往美國的加拿大飛機徵收50%關稅。感謝各位對此事的關注！」

最新一波威脅加國 可能會有什麼影響？

CNN報導，就在川普發文幾個小時前，加拿大總理卡尼（Mark Carney）表示，他預期川普會「尊重加拿大主權」。而在幾天前，川普曾威脅，如果加拿大與中國達成貿易協議，將對這個美國第二大貿易夥伴徵收100%關稅。

目前尚不清楚川普是否擁有取消飛機認證的法律權力，白宮尚未發布任何關於對加拿大飛機徵收關稅的行政命令，川普也沒有具體說明取消飛機認證的任何機制。

航空業者「航空動力諮詢」（AeroDynamic Advisory） 總裁艾波拉費（Richard Aboulafia）表示，歷史上沒有任何美國總統直接取消過噴射機認證，此類決定一直是由美國聯邦航空總署（FAA）的航安專家做出，「將航安作為貿易戰的工具，簡直是糟糕透頂的主意。」

艾波拉費指出：「這將是一場交通災難。如果只是環球快車，問題還不大。但如果全部加拿大製造的飛機都包含在內……（美國航空旅行）系統將會受到嚴重影響。」

灣流總部位於美國喬治亞州薩凡納（Savannah），母公司為美國大型國防與航空航太公司「通用動力」（General Dynamics），其G500、600、700、800系列為其新一代長程噴射機，其中G700最長可飛1萬3,890公里，可直飛北美至亞洲。

龐巴迪環球快車總部位於加拿大魁北克，主要產品為環球（Global）5000、5500、6000、6500、7500、8000商務噴射機，其中環球7500最長可飛約1萬4,260公里。龐巴迪環球快車與灣流在極遠程高端商務與私人噴射機市場為競爭關係。

