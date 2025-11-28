川普揚言採「陸上行動」 打擊委內瑞拉販毒網絡

美國在中南美洲動作頻頻，川普昨（27）日在佛州接見軍人時，表示美國已經成功阻止了85%的海上運毒活動，任務已經接近完成，而接下來很快就會有陸上行動。

美國總統川普表示，「你可能注意到，大家不只想要海上安全，我們還會在陸上擋下他們，陸上比較容易，我們很快就會進行。」

過去一段時間，外界不斷猜測，川普可能會直接襲擊委內瑞拉本土，甚至推翻馬杜羅政權。路透社上週也披露，美國在加勒比海即將有新一階段的軍事行動，但這場行動會什麼時候開始、規模又有多大，目前仍是未知數。

委內瑞拉民眾格雷尼斯指出，「全國對於可能發生的事都很緊張，我們只能靜觀其變，以機場為例，好多航班都停飛了，老天保佑，這一班可以起飛，但確實全國都在擔憂，因為不確定委內瑞拉會怎麼樣。」

美國這週發布警告，指出委內瑞拉附近「安全情勢惡化、軍事活動密集」，因此已經有6家航空公司停飛經過委內瑞拉的航班。委內瑞拉則宣布撤銷這幾家航空公司的經營執照，影響大約40架航班、8000名旅客。

哥倫比亞總統裴卓回應CNN記者，「美軍出兵的背後動機和烏克蘭戰爭是一樣的，石油，就是石油。」

而委內瑞拉的鄰國哥倫比亞，也同樣深感不安。上個（10）月才遭到美國制裁的哥倫比亞總統裴卓，在接受專訪時指出，川普出兵真正的目的，並不是為了打擊毒品犯罪，而是意圖取得委內瑞拉豐富的石油資源。裴卓評估，川普接下來可能的行動，是以優勢軍力為要脅，要求馬杜羅交出一定數量的石油。

目前美國已經在加勒比海部署10多艘軍艦，其中包含航空母艦福特號、驅逐艦，以及兩棲攻擊艦，相當於一支航空母艦戰鬥群。不過，目前川普致力於調停俄烏戰爭，美國是否還有餘力和委內瑞拉周旋，讓各界相當關注。