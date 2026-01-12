川普揚言接管格陵蘭防中俄掌控 德英研議加強北極軍事部署

隨著北極冰層消退，格陵蘭的戰略重要性與日俱增。北約歐洲盟軍最高司令格林克維奇（Alexus Grynkewich）指出，俄羅斯與中國正加強在北極的軍事合作，兩國船艦不僅在俄羅斯北海岸巡邏，更出沒於阿拉斯加與加拿大附近海域。

北約歐洲盟軍最高司令格林克維奇示， 「這並非出於和平目的，他們不是在那裡研究海豹或北極熊。他們是在進行測深調查，試圖弄清楚如何在海面上與海面下反制北約。這種情況可能會發展非常迅速，我們要對此保持警惕並做好準備。」

面對川普再度放話可能動用武力奪取格陵蘭，丹麥總理表示，兩國因格陵蘭引發的外交角力正面臨決定性時刻。

川普並聲稱，若美方不接管，格陵蘭將被中俄佔領；英國正與歐洲盟邦討論在格陵蘭部署軍事力量，德國外長在前往華府前夕強調，應在北約框架下解決安全擔憂。德國政府正研議北極哨兵計畫，考慮派遣軍事力量進駐，以向華府證明歐洲盟友有能力自行維護北大西洋的安全，無需美方採取激進的兼併行動。

德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）指出， 「如果美國總統正在關注該地區，是否會出現來自俄羅斯或中國船隻或潛艇威脅，我們當然可以在北約框架內共同找到答案。」

根據報導，英國計畫派遣一支部隊及軍機、艦艇常駐格陵蘭，以保護關鍵的水下電纜設施，並防止地緣政治真空；英國官員認為，透過實質的軍事存在，可以有效反駁川普對於格陵蘭安全不設防的指控。

然而格陵蘭當地政界重申，島嶼的未來必須由格陵蘭人自行決定，拒絕成為大國權力博弈下的新殖民地。