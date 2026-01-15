川普揚言接管格陵蘭 丹麥：無中俄軍艦中資活動

（中央社華盛頓14日綜合外電報導）針對美國揚言要接管格陵蘭，丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）今天表示，格陵蘭周邊沒有中國軍艦活動，也不存在任何大規模中國投資。

綜合法新社和政治新聞網POLITICO報導，美國總統川普（Donald Trump）一再聲稱中俄兩國正尋求控制格陵蘭，並以此為由主張華府必須接管該島。

拉斯穆森和格陵蘭外交部長莫茨費爾特（Vivian Motzfeldt）今天在華府與川普政府成員舉行會談。拉斯穆森在會後記者會表示：「格陵蘭沿海沒有中國軍艦…格陵蘭也沒有出現任何大規模的中資。」

然而，川普下午在白宮強調，他仍在衡量要如何處理他在格陵蘭的關切，並說美國正在推動的「金穹」（Golden Dome）空中及飛彈防禦系統計畫需要格陵蘭。

他表示，「如果我們不進去，俄羅斯就會進去，中國也會進去」，且未排除使用軍事力量的可能。

川普說：「如果俄羅斯或中國想要占領格陵蘭，丹麥根本無能為力。但我們可以做的事可多了，上週在委內瑞拉我們就發現了這一點。」他說：「我無法仰賴丹麥具備足夠的自我防衛能力。」

拉斯穆森表示，任何侵犯丹麥及格陵蘭主權的要求都是「完全無法接受」的。

拉斯穆森表示，丹麥過去兩年已為北極安全投入900億丹麥克朗（約150億美元），並敦促美國及其他北大西洋公約組織（NATO）國家透過聯盟提供更多作為。丹麥稍早也宣布將強化其在格陵蘭的安全部署。

丹麥官方指出，川普及其團隊關於格陵蘭的諸多說法均與事實不符，包括川普一再稱格陵蘭遍布俄羅斯和中國的軍艦。拉斯穆森說，已經有10年沒有中國船艦出現在北極地區。

拉斯穆森表示，這些言論以及川普威脅性的語氣都無助於建設性的對話。拉斯穆森與莫茨費爾特強調，三方會談過程互重、坦誠且具有建設性，但他們對長期盟友不願配合的沮喪也十分顯而易見。拉斯穆森坦言：「這對我們大家來說，過程當然充滿了情緒衝擊。」

美國、丹麥和格陵蘭在會中同意成立高階工作小組，尋求解決之道，但拉斯穆森並不確定是否能達成共識。一位匿名歐洲聯盟外交官員表示，三方能同意保持外交管道暢通，已是一項正面進展。

格陵蘭300多年前開始被丹麥殖民，直到1979年獲得地方自治權（home-rule），並自2009年6月21日起依丹麥通過的法律享有自治權（self-rule），但外交、國防等事務仍持續受丹麥政府控制。（編譯：蔡佳敏）1150115