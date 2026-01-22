川普揚言歐若拋售美資產 會大規模反擊
美國總統川普欲取得丹麥自治領地格陵蘭，導致地緣政治局勢緊張。川普21日在與北約組織（NATO）祕書長呂特會晤後表示，已就格陵蘭的未來達成協議架構，因此不會對反對美方購島的歐洲8國加徵關稅。他還稱，協議架構涉及「金穹」飛彈防禦系統和礦產開採權，協議將「永久」有效。但丹麥總理佛瑞德里克森表示，呂特無權代表丹麥和格陵蘭與他方談判。
川普22日在瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）接受福斯商業台訪問時表示，若歐洲以拋售美國資產反擊其關稅威脅，美國將發動大規模反擊。
川普在參加「世界經濟論壇」年會期間，與呂特會晤後，在「真實社群」平台發文稱，雙方已「制定關於格陵蘭、乃至整個北極地區未來協議的架構」，如果最終達成方案，將對美國和其他北約成員國大有助益。
他還表示，美國正在建設的「金穹」飛彈防禦系統也在討論之中。美國副總統范斯、國務卿盧比歐、總統特使魏科夫等人將負責談判。
川普稍後接受美國CNBC訪問時稱，有關格陵蘭的協議架構涉及「金穹」系統和礦產開採權，協議將永久有效。他之前表示，「金穹」將與美國現有飛彈防禦能力整合，一旦建成，將能攔截從世界各地、甚至太空發射的飛彈。
《紐約時報》報導指，該計畫可能允許美國獲得格陵蘭部分小塊土地的所有權，用於建設美軍基地。參加北約會議的官員透露，這項協議類似英國在賽普勒斯的軍事基地模式，而這些基地屬於英國海外領土範疇。
一名熟悉川普與呂特會談情況的消息人士指出，美國與丹麥將重新談判在1951年簽署、涉及格陵蘭的防務協議，歐洲盟友也將加強北極地區的安全部署。
呂特則在接受福斯新聞訪問時說，他與川普會晤的重點是「整個北極地區」的安全問題，並未談及格陵蘭主權問題。佛瑞德里克森則向丹麥媒體表示，呂特無權代表丹麥和格陵蘭與他方談判。
川普本月17日宣布，從2月1日起，對反對美國得到格陵蘭的8個歐洲國家加徵10％關稅，引發歐洲方面強烈反對。川普21日在WEF年會上發表演說時稱，他不會以武力奪取格陵蘭，但同時表示格陵蘭是美國的「核心國安利益」。
川普在宣稱達成協議架構後，發文表示，他不會實施原定加徵關稅的措施。川普撤回對歐洲加徵關稅的威脅，消息振奮市場情緒，亞股22日也多收紅，美股道瓊指數22日早盤更延續21日反彈，以大漲400多點開盤。
