川普揚言海上封鎖禁油輪進出 委國不理將繼續石油貿易

委內瑞拉總統馬杜羅走進大廳，與訪問的協會高層握手後，展開演講。針對美國總統川普表示將對委國進行海上封鎖，馬杜羅聲稱已經和聯合國秘書長古提瑞斯進行電話會談，認為美國的行動違反《國際法》、自由貿易和航行自由權，委內瑞拉將會堅持繼續進行石油貿易。

委內瑞拉總統馬杜羅指出，「真相已經揭露，他們想改變委內瑞拉的政權，扶植一個傀儡政府，而這個政府甚至都撐不過47小時，他們想我們交出憲法、主權和所有財富，把委內瑞拉變成他們的殖民地，這絕不可能發生。」

川普在當地16日，以委國多年前沒收美國的石油資產為藉口，宣布對進出委國的船隻進行封鎖，17日面對媒體訪問，表示將不會讓不應該通過的船隻進出。

美國總統川普表示，「這是封鎖，我不會讓任何不應該通過的船通過，你們記得他們奪走了我們所有能源權，不久前他們還搶走我們所有石油，我們想要回這些資源，但他們搶走了、他們非法奪走了。」

由於美國最近在加勒比海與東太平洋，對涉嫌運毒的船隻發動一連串的攻擊，到17日為止，已經造成至少99人死亡，也引發美國國會議員與法律專家質疑攻擊行動的正當性。

面對美國連日的打壓，委國國內也掀起了一片「反美」示威潮。

委國卡拉卡斯市市長梅倫德絲說道，「所有社區都必須發聲，必須譴責這些用暴力威脅，以及那些自以為是世界霸主的人，他們並不擁有委內瑞拉。」

目前還不清楚美國如何執行封鎖，是否會動用美國「海岸防衛隊」攔截船隻。但委內瑞拉駐聯合國大使孟卡達，已經提交信函給聯合國安理會的15個成員國，請求在當地18日召開安理會會議，討論美國對委國不斷地侵略行動。