川普揚言調高韓國關稅 國發會：應以韓為鑑盼立院支持政院

美國總統川普突然宣佈要加徵南韓關稅，令南韓措手不及，急派代表前往美國磋商。

美國總統川普揚言提高美國對韓國的關稅，引發關注。國發會主委葉俊顯表示，川普持續追蹤各國貿易談判的執行進度，期待立法院能與行政院攜手，共同來協助產業度過關稅挑戰。(請聽AI報導)

川普發文指出，韓國國會仍未通過2025年與美國談定的貿易協定，他將韓國汽車、木材、製藥及其他對等產品的關稅，從15%提高至25%，而台美關稅協議於今年1月中旬拍板，等待簽署台美對等貿易協定，後續將送交立法院審議通過。

葉俊顯今天向媒體表示，川普和各國談完貿易協定後，會追蹤執行進度，並視各國狀況「滾動式調整」作法。而台美關稅談判結果正面，可以與貿易對手國站在同等甚至更有利的位置競爭；產業界十分肯定此次談判結果。

媒體詢問，是否擔心立法院未通過關稅協定，成為今年經濟最大黑天鵝。葉俊顯回答從產業角度來看，相較艱困情形，企業更害怕不確定性，因為難以進行策略布局，希望立法院與行政院攜手一起協助產業，消除最大的不確定性。（以上新聞由楊清緣編輯，AI播報）。