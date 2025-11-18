川普揚言重啟核試驗 國際憂新一輪核武競賽

美國總統川普在與中國大陸國家主席習近平會晤前夕，拋出震撼國際社會的言論，揚言將重啟美國中止超過 30 年的核子試驗。川普宣稱，除了北韓之外，包括中國大陸、俄羅斯及巴基斯坦等國都在秘密進行核武試爆，唯獨美國沒有。然而，此說法與事實有所出入，引發國際社會高度關切。中天節目「跟著怡琳看世界」主持人孫怡琳，帶您了解。

「跟著怡琳看世界」主持人孫怡琳分析川普揚言重啟核試驗。（圖／中天新聞）

聯合國警告：公然背離核裁軍精神

川普的言論立刻遭到國際社會的強烈譴責。全面禁止核試驗條約組織執行秘書長佛洛伊德（Robert Floyd）警告，任何伴隨爆炸的核試都將破壞全球防止核擴散的努力。事實上，俄羅斯自 1990 年、中國大陸自 1996 年以來，都沒有經證實的核試紀錄。日本原水爆被害者團體怒斥，川普的決定公然背離核裁軍精神，將人類推回危險邊緣。

軍控專家普遍警告，一旦美方率先重啟核試，俄羅斯與中國大陸勢必跟進，將引發新一輪核武競賽，對全球安全構成空前威脅。美國麻州民主黨參議員馬基（Ed Markey）更痛批此舉魯莽至極，並宣布將推動立法禁止撥款用於核試。

美國科學家聯盟核子資訊計畫主任克里斯藤森。（圖／中天新聞）

華爾街日報：三種可能性分析動機

面對排山倒海的批評，美國能源部長萊特（Dan Brouillette）雖出面澄清，川普所指的「核試驗」不涉及實際核爆，而是針對核武系統與零件的技術測試與驗證，但此說法未能平息疑慮。最新民調顯示，46% 的美國民眾反對恢復核試。

《華爾街日報》分析，川普的動機可能包括：一、為與莫斯科或北京的核武談判爭取更多籌碼；二、為美國的核試驗活動尋求更多彈性空間；三、意指加強運載核彈頭飛彈的飛行試驗。

美國最後一次核爆試驗是在 1992 年 9 月 23 日。川普時隔 33 年高喊重啟核試，無疑對 1968 年簽署的《核不擴散條約》體系構成潛在挑戰，使全球戰略穩定面臨新的不確定性。

