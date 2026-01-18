川普揮關稅大刀想吞格陵蘭 歐盟反脅迫舉行緊急會議

丹麥民眾走上哥本哈根街頭，反對美國總統祭出關稅手段、準備接管格陵蘭。

美國威脅對支持格陵蘭的歐洲國家徵收關稅後，歐盟大使舉行緊急會議。歐洲理事會主席柯斯塔表示，他將在未來幾天召開理事會特別會議，討論美歐因為格陵蘭島問題而產生的緊張局勢。（戚海倫報導）

美國有線電視新聞網CNN報導，歐盟外交官指出，歐盟27名大使召開的緊急會議已經結束，會議目的在討論格陵蘭島問題和美國總統川普的關稅威脅。川普已經宣布，從2月1日起，對來自丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭和芬蘭的「所有商品」徵收10%關稅，6月1日起將增加到25%，直到就購買格陵蘭島達成協議為止。

歐洲理事會主席科斯塔表示，未來幾天他將召開理事會特別會議，討論美歐因為格陵蘭島問題而產生的緊張局勢。歐盟官員指出，會議本週稍晚將在布魯塞爾舉行。科斯塔說，在與成員國磋商後，歐洲領導人一致認為，川普總統威脅加徵關稅將破壞跨大西洋關係。他們準備繼續與美國進行建設性接觸，但會捍衛自身免受任何形式的脅迫。

根據唐寧街消息，英國首相施凱爾就格陵蘭島問題，已經和川普通話，表示「為了維護北約盟國的集體安全，而對盟國徵收關稅是錯誤的」。另外，一直試圖與川普保持良好私人關係的法國總統馬克宏則表示，關稅威脅「不可接受」。