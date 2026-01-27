川普揮25％關稅大刀！韓國車業挫咧等 現代、KIA 2千億恐飛了

國際中心／游舒婷報導

美國總統川普宣布，將南韓汽車等產品的對等關稅，從原本的15％再度調升至25％，引發南韓汽車產業高度緊張，業者擔心，如果關稅全面回到25％水準，現代汽車與起亞（KIA）等車廠的損失恐達11兆韓元（約2390億韓元）。

若關稅回到先前的25％，現代、KIA恐損失上千億新台幣。（示意圖／資料照）

川普突襲宣布恢復25％關稅 現代、起亞股價下跌

因為南韓國會遲遲未批准去年夏天與美國達成的貿易協議，決定將南韓進口至美國的汽車、藥品與木材關稅，從15％一口氣漲回25％，消息一出，南韓汽車類股應聲下挫。現代汽車（Hyundai Motor）股價盤中一度重挫4.77％，隨後跌幅收斂，終場下跌0.81％；現代旗下子公司起亞（Kia）股價下跌近3.5％，關係企業現代摩比斯（Hyundai Mobis）跌幅更達5％。

若恢復25％關稅 現代、起亞恐損失上千億

根據《韓國經濟》報導，投資機構「多爾投資證券（Daol Investment & Securities）」對損失的估算更加悲觀，該機構指出，如果真的確定25％關稅，現代汽車每年恐承受約6兆韓元（約新台幣1305億元）損失，起亞約5兆韓元（約新台幣1088億元），合計高達11兆韓元（約2390億元）。

回顧去年實際影響，現代汽車與起亞在美國於去年4月開始課徵25％關稅後，僅第二季與第三季（4月至9月）就合計產生4兆6352億韓元（約新台幣1000億元）的損失。

【南韓對美關稅變化時間線整理】

→2025年初 — 25％關稅

在川普政府針對多國徵收所謂「對等關稅」政策下，原本在2012年美韓自由貿易協定（KORUS）框架下較低的水準被重新調整，美國計畫自4月對外國汽車進口恢復25％關稅，其中南韓車也包含在內。南韓政府與汽車業者當時就表示高度關切並討論對策。

→2025年7月30日—韓美達成貿易協議條款，美方同意降稅

2025年7月，川普與南韓政府談判達成一項大規模投資與貿易協議。該協議核心包括：美國同意將針對韓國輸美汽車、汽車零組件等關稅從25％降低至15％；南韓承諾在美國進行總額3,500億美元投資並購買能源與其他商品。同年10月29日，雙方在首腦峰會再次確認這項框架協議。

→2025年11月1日—關稅實際降至15％

美國在官方文件中將南韓輸美汽車等產品的對等關稅從原先25％正式下調至15％，並且從11月1日開始生效。

→2026年1月26至27日—川普宣布關稅再升至25％

川普在社交媒體上宣布，由於南韓國會未通過2025年的貿易協議，因此將南韓輸美汽車、木材、製藥等關稅從15％ 再提高回25％。

