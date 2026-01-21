川普揶揄加州州長：美國交給他會變委內瑞拉

加州州長紐松（圖）批評美國總統川普，像隻急著要交配的暴龍；而川普則反批說，如果美國交給紐松治理，很快就會變成委內瑞拉。

美國總統川普與加州州長紐松，罕見地隔空對罵。紐松說川普像隻暴龍，「要不就跟他交配，要不就被他吞掉」；而川普則是在執政週年記者會上抨擊紐松，表示若美國交給紐松管理，很快就會變成委內瑞拉。（葉柏毅報導）

到瑞士參加達沃斯世界經濟論壇的加州州長紐松，被視為代表美國民主黨角逐2028年美國總統的熱門人選，紐松在達沃斯對川普的一番評語，引發外界熱烈討論。支持者有之，認為紐松不登大雅之堂者也有之，不過紐松仍然批評川普不遺餘力。

而川普則是在執政週年記者會上，抨擊紐松說，紐松真的做得很糟，如果他有一天會治理美國，那麼他相信美國很快就會變成委內瑞拉。

舊金山紀事報指出，川普在記者會上回憶，自己曾經和紐松有曾經有不錯的交情，不過紐松終究是走偏了，川普並直言，他就是討厭加州現在被治理的方式。