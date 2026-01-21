川普搭空軍一號突遇「電力問題」！白宮證實：緊急折返基地

白宮證實，美國總統川普搭乘的空軍一號（Air Force One），20日飛往瑞士出席達沃斯論壇，卻於起飛不久出現「輕微電力問題」，緊急折返。

川普搭乘的空軍一號20日折返安德魯斯聯合基地後，工作人員正在安排他下機。 （圖／路透社）

綜合美媒報導，白宮表示，該問題是在飛機起飛、前往達沃斯（Davos）途中，由機組人員發現。川普（Donald Trump）原定於當地時間20日在世界經濟論壇（World Economic Forum）發表主題演說，向歐洲政要闡述美國立場。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）指出，空軍一號將返回安德魯聯合基地（Joint Base Andrews），「總統將改搭另一架飛機繼續行程」，並坦言此事將導致川普抵達瑞士蘇黎世的時間延後。

廣告 廣告

李威特還幽默向記者表示，「現在聽起來，搭乘卡達的飛機似乎更好一點。」今年5月，卡達王室曾贈送川普一架市值約4億美元（約126億台幣）的波音747-8豪華客機，原計畫作為新一代空軍一號使用，但該飛機目前仍在進行安全與通訊系統的改裝，尚未符合美國總統專機的安全標準。

川普近日多次公開表達希望美國取得格陵蘭控制權，引發美國與歐洲盟友間的緊張關係。白宮先前透露，川普在世界經濟論壇的演說將「強調美國與歐洲必須擺脫經濟停滯，以及導致停滯的政策路線。」

延伸閱讀

與錢同行/台美關稅15%誰是最大贏家？台積電560億美元資本支出 供應鏈資金點火！

台股3萬點只是「地板」？12大法人目標價預測全解析：2件事情不可以做

川普執政週年突現身記者會秀政績 再點名台積電等企業擴大投資