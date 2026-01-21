川普搭空軍一號飛往瑞士 途中因電力問題返航

（中央社記者侯姿瑩華盛頓20日專電）美國總統川普今晚搭乘總統專機「空軍一號」飛往瑞士參加世界經濟論壇（WEF），白宮發言人說，途中機組人員發現輕微電力問題，基於謹慎考量，飛機將返航，降落在華盛頓特區近郊的安德魯聯合基地，川普一行人將改搭另一架飛機。

根據白宮隨行媒體團提供資訊，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）表示，川普（Donald Trump）等人晚間搭乘「空軍一號」（Air Force One）由安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）出發前往瑞士，但起飛後，機組人員發現「一項輕微電力問題」，基於謹慎考量，飛機正在返回出發地。

美媒報導，川普及其團隊將改搭另一架飛機，繼續原有行程。

隨行媒體指出，原先搭乘的飛機起飛後，媒體乘坐的座艙燈光曾短暫熄滅。

川普預計明天在瑞士達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（World Economic Forum）發表演說，之後將與外國領袖舉行會談。

他今天下午在白宮記者會上表示，在達沃斯期間，已安排進行多場有關格陵蘭的會議。他晚間離開白宮前向媒體表示，「這趟行程將會非常有趣」。

川普先前多次表示基於國安理由，有意取得丹麥自治領地格陵蘭的控制權，他近期態度越趨強硬，甚至揚言將向反對美國掌控格陵蘭的歐洲國家加徵關稅，包括丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭及芬蘭。美、歐為此陷入分歧。

在格陵蘭議題上，川普主張，若俄羅斯或中國尋求侵略格陵蘭，美國的北大西洋公約組織（NATO）盟邦丹麥無力保衛這座幅員遼闊的北極島嶼。不過，歐洲國家紛紛警告，美國試圖奪取格陵蘭的任何行動將導致北約破裂。

格陵蘭地處北極，距離美國比距丹麥更近，且位處俄羅斯和美國之間飛彈最短飛行路線上。儘管美國已在格陵蘭設有一處軍事基地，川普仍堅稱，中國、俄羅斯在北極地區的軍事活動造成美國國安問題，因此擁有格陵蘭至關重要。（編輯：張芷瑄）1150121