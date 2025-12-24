川普搭艾普斯坦私人飛機至少8次! 還有20歲美女伴遊 新文件曝洗錢、強暴醜聞

美國司法部近期公布已掌握的非機密艾普斯坦案相關資訊，部分調查結果指向川普可能多次搭乘艾普斯坦的私人飛機，並可能涉及相關犯罪行為。 圖：翻攝自 @nexta_tv X 帳號

[Newtalk新聞] 美國國會日前通過《艾普斯坦檔案透明法案》，要求美國司法部在 12 月 19 日前公開所有已經掌握的非機密文件與紀錄，艾普斯坦案的相關資訊也再次成為民眾的關注焦點。就在此時，有網友發現，現任美國總統川普多次出現在公開的艾普斯坦檔案中，並可能涉及對年輕女性的強暴。另外，艾普斯坦可能參與的洗錢與地緣政治黑箱交易也受到廣大網友關注。

白俄羅斯媒體《NEXTA》發布推文稱，美國司法部日前公布了與艾普斯坦案相關的 3 萬頁文件資料，揭露可能涉及參與艾普斯坦相關案件的各國政商重要人士。《NEXTA》表示，在司法部公布的文件資料中，部分資料顯示川普曾在上個世紀 90 年代搭乘過至少 8 次艾普斯坦的私人飛機，且其中一次甚至出現一位身分不明的 20 歲女子伴遊。

廣告 廣告

司法部撤下的艾普斯坦檔案照片，遺漏了一張川普與一名臉遭打碼的未成年女孩的合照。 圖：翻攝自 X @HXR001

《NEXTA》指出，一位匿名聯邦檢察官透露，川普搭乘艾普斯坦私人飛機的次數「可能遠比媒體先前的報導數據還要多」。另外，《NEXTA》稱，在司法部公布的艾普斯坦相關照片中，一張拍攝艾普斯坦保險箱內物品的照片出現了俄羅斯盧布、歐元、瑞典克朗、瑞士法郎與英鎊等多種貨幣，推測艾普斯坦也可能涉及金融犯罪。

X 推主「Melanie D'Arrigo」也表示，在司法部公布的調查文件中，有受害者指控川普與艾普斯坦一起對她實施強姦，並可能涉及謀殺被害者的犯罪活動，「她被發現的時候頭部已經被炸飛了......這絕不可能是自殺」。「Melanie D'Arrigo」強調，在閱讀相關文件後，她終於明白川普先前極力隱瞞艾普斯坦檔案的動機，「案件的真實情況可能遠比我們想像的更糟」。

沙烏地阿拉伯王儲薩勒曼(左)與美國總統川普。 圖：擷取自 @qingtia13992055 X 分享影片

X 推主「rainbow7852」則透過推文，揭露了艾普斯坦可能涉及的洗錢或政治黑箱交易事件。「rainbow7852」指出，在一份艾普斯坦 2019 年發送給美國記者麥可．沃爾夫 ( Michael Wolff ) 的電子郵件中，艾普斯坦將一幅僅價值 150 萬美元的達文西畫作以 4.5 億美元的天價，出售給沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．本．薩勒曼 ( Mohammed bin Salman )，並提及了可能參與交易的俄羅斯寡頭德米特里．雷博諾列夫 ( Dmitry Rybolovlev )。

在該份電子郵件中，艾普斯坦以「無所不知」形容雷博諾列夫，並在沃爾夫回覆郵件的一連串提問中，提醒時任總統川普否決了美國國會關於葉門的決議。「rainbow7852」質疑，艾普斯坦可能參與了川普、薩勒曼與雷博諾列夫之間的洗錢或地緣政治黑箱交易等犯罪，認為艾普斯坦的罪刑可能不只涉及性交易那麼簡單。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

「歐洲軍團」保障烏安全! 11國表態要出兵維和 為停火帶來新折衷方案

美售台82套「滅俄神器」＋2500制導砲彈! 3大戰力超狠 讓解放軍吃「火力牆」

司法部公布一系列艾普斯坦案相關資訊，引發世界各地民眾關注。 圖：翻攝自 @__Inty__ X 帳號

川普甚至可能涉及對被害人的強暴行為。 圖：翻攝自 @DarrigoMelanie X 帳號