川普搶格陵蘭撤關稅又TACO了 分析師：不會有人再相信他

〔編譯魏國金／台北報導〕市場與一些歐洲領導人對於美國總統川普達成所謂的格陵蘭協議架構，並放棄對歐洲國家加徵關稅大表歡迎，但也引發疑惑。一名策略師告訴CNBC，川普所謂的架構是他目前為止最大的「TACO」(亦即川普最後總是退縮)之舉，未來「不會有人再相信他了」。

川普21日說，他與北約秘書長呂特達成「協議構想」，此前他在社群平台「真實社交」發文說，2月1日起他不會對8個歐洲國家課徵關稅。全球市場22日上漲，然而對於所謂的格陵蘭協議仍有諸多問題。

川普並沒有透露格陵蘭協議架構的細節或與誰達成協議，僅將其描述為一項確保美國國家安全的「終極長期協議」，並使美國取得「礦產」。川普沒有說是否與丹麥或格陵蘭簽署任何協議。

紐約大學高級客座研究員普萊斯(Ed Price)說，協議的達成需要兩造互動配合，川普的說詞是「獨白而非對話」。他補充，架構其實是「程序的開端，而不是結束」。

布魯金斯研究所資深研究員布魯克斯(Robin Brooks)指出，川普放軟聲調與歐洲無關，比較可能是出於對近期全球債券殖利率飆升的憂慮，而對貿易戰重啟的疑慮導致債券殖利率跳漲。

他也說，歐洲與川普談判的籌碼有限，「無論從哪個角度來看，歐洲一直搭美國安全保護傘便車，他們必須支出更多，他們也將如此」，然而，除了德國之外，多數國家缺乏財政空間，他說，「許多歐洲國家根本沒有財政實力」。

在21日達沃斯世界經濟論壇的演說中，川普承認金融市場對他的格陵蘭威脅感到不安，因此他首度公開排除動用武力取得格陵蘭島的可能性。

量子策略(Quantum Strategy)資深投資人羅奇(David Roche)說，無論相關關稅最終如何，歐洲領導人都應做好最壞打算。

他指出，川普的格陵蘭威脅「可能是你想到的最大『taco』」，意指川普最後總是退縮(Trump Always Chickens Out)，此語詞已被界定為預期川普違背其威脅的市場策略。

羅奇說，這正成為一個問題，亦即川普威脅越大，盟友就越預期他最後會臨陣退縮，「歐盟汲取的教訓是，如果你面對他，你就能贏，不會有人再相信他了」。

