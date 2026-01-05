川普撂話警告委內瑞拉代總統：「不做正確的事」將付慘痛代價 再嗆拿下格陵蘭

[FTNN新聞網]記者薛明峻／綜合外電報導

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）戲劇性地遭美軍押解離境之後，委內瑞拉軍方周日力挺副總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez），支持最高法院任命她擔任為期90天的代理總統。美國總統川普（Donald Trump）則撂話，若羅德里格斯不配合美方，將會「付出巨大的代價」。

美國總統川普撂話，若委內瑞拉副總統羅德里格斯不配合美方，將會「付出巨大的代價」。（圖／「The White House」Flickr）

川普是在接受《大西洋月刊》（The Atlantic）電訪時指出，「如果她不做正確的事，她將付出沉重的代價，可能比馬杜洛付出的代價還要高昂。」川普也再度為武力推翻馬杜洛政權一事辯護，「就委內瑞拉而言，重建不是壞事。這個國家已經爛透了，它是一個徹底失敗的國家，這個國家在各方面都是災難。」

川普政府表示，只要開放美國投資委內瑞拉原油儲備等目標能夠實現，願意與馬杜洛政府其他成員合作。

報導中，川普更重申北大西洋公約組織（NATO）盟國丹麥的自治領土格陵蘭（Greenland），應該成為美國一部分，「他們要自己去理解，我真的不知道……，但我們確實需要格陵蘭，我們為防衛而需要它。」

對此，丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）和格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）於周日發布聲明，佛瑞德里克森怒嗆美國：「所謂美國應接管格陵蘭的說法，簡直荒謬至極。」她嚴正要求美國停止威脅長期的親密盟友，也停止威脅另一個國家的人民。尼爾森則指出，將格陵蘭與委內瑞拉及軍事干預掛鉤，「不僅大錯特錯，更是對我們的不尊重。」

