台股開高走高！盤中飆逾1600點 收盤漲逾千點站上4萬4、台積電漲至2310元

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台股週五收盤漲了1019.58點，成功收復4萬4、月線和5日線。李政龍攝



台股今日（6/12）開高走高！在主要權值股台積電、聯發科帶動下，早盤大漲1649點至44798點，創史上第2大盤中漲點。盤中漲勢逐漸收斂，尾盤漲點縮小至900點以下，一度摜破4萬4。收盤漲了1019.58點，成功收復4萬4、月線和5日線，但仍在10日線之下。累計本週下挫901.9點，周線收黑。

台股本週大洗三溫暖，昨日曾一度跌逾1200點至最低42006點，差點失守4萬2千點大關。而週二（6/9）盤中曾飆逾1300點至44821點，本週高低震幅逼近3000點（2815.32點），落差相當可觀，考驗投資人心態及風險承受度。

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美國總統川普取消對伊朗空襲計畫，且暗示美伊協議將於週末在歐洲簽署。美股強勢反彈；日股、韓股今分別大漲逾4%、8%。而國際油價應聲下挫，布蘭特期油收跌2.9%，每桶報90.38美元。紐約期油收跌2.6%，每桶報87.71美元。

道瓊工業指數週四大漲929.97點，收50848.75點，漲幅1.86%，創下2個月來單日最佳表現。標準普爾500指數上漲127.31點，以7394.30點作收，漲幅1.75%。那斯達克指數勁揚640.16點，收在25809.66點，漲幅2.54%。費城半導體指數勁揚964.98點，以13171.44點作收，漲幅達7.91%。

台積電ADR上漲3.26%，以421.07美元作收。權王台積電昨上演除息秀，終場收在2250元，陷貼息窘境。今早跳空漲至2325元，大漲75元，盤中最低來到2290元。收盤漲了60元，以2310元作收，順利完成填息，漲幅2.67%。單日成交張數2萬1484張，公司市值來到59.9兆元。

主要權值股水漲船高，聯發科、台達電漲逾2%，股價各自來到4180元、2215元。鴻海小升0.77%，以260.5元作收。日月光投控狂飆8.46%，收在590元。聯電、欣興皆漲逾半根，國巨*、智邦、鴻勁漲逾2%；僅台光電、富邦金各收跌5.2%、2.79%。

記憶體族群暴力反彈，南亞科、華邦電飆至漲停，股價各自來到172元、374元。品安、晶豪科、鈺創、群聯漲逾半根；力積電、旺宏、創見、福懋科漲逾4%，其餘如至上、威剛、宇瞻、華東皆收漲。

矽晶圓族群亦向上彈升，環球晶、合晶、嘉晶、台勝科亮燈漲停，股價各自來到864元、88.9元、114元、326.5元。環球晶母公司中美晶收漲9.66%，以159元作收。漢磊漲4.19%，收在77.1元。

今日總成交值11176.5億元，成交張數1220萬張。委買張數2229萬張，委賣張數1594萬張。

09:05 發稿

13:43 更新收盤資訊

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