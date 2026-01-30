川普撤加拿大飛機廠商認證 威脅課50%關稅

▲美國與加拿大近期關係惡化，川普不斷對過去傳統意義上的友邦揮舞關稅大棒。（美加關係示意圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）當地時間29日又在社群平台發文，指責加拿大拒絕為美商灣流航太公司（Gulfstream）製造的商務噴射機提供認證，所以他也宣布撤銷龐巴迪（Bombardier）及所有加拿大製造飛機的認證，還放話若加國不及時改正，將對銷往美國的所有加拿大飛機，加徵50%的關稅。

川普表示，灣流500、600、700及800型噴射機，都是「史上最偉大、技術最先進」的飛機之一，加拿大卻錯誤、非法，堅拒為這些飛機進行認證。

作為反制，美國也撤銷對龐巴迪環球快車（Bombardier Global Express）以及所有加拿大製造飛機的認證，直到灣流這間「偉大的美國公司」獲得全面認證為止，還強調這件事多年前就應該完成。

龐巴迪是一家總部位於加拿大蒙特婁的跨國運輸製造商，不只設計飛行器，也有軌道車輛的業務。

川普強調，加拿大正是透過相同的認證程序，禁止灣流產品在加國銷售，警告：「如果出於任何原因，這種情況沒有立刻被糾正，我將對銷往美國的任何及所有加拿大飛機，徵收50%的關稅。」

