川普撤回對歐洲八國關稅 承諾不對格陵蘭動武

（德國之聲中文網）美國總統川普週三（1月21日）在瑞士阿爾卑斯山度假地達沃斯與北約秘書長呂特（Mark Rutte）會晤後表示，他們已就北極圈安全議題建立「未來協議框架」，並稱「基於這項共識，我將不會實施原訂於2月1日生效的關稅措施」。

川普稱，在這項協議框架之下，美國將部署「金穹」（Golden Dome）飛彈防禦系統，並滿足取得關鍵礦產的需求，同時阻止俄羅斯與中國在北極地區擴張影響力。他向媒體表示，「這項協議讓每個人都處在非常有利的位置，尤其是在安全與礦產方面」，他並補充這是「一項永久的協議」。

川普在「真實社群」平台發文指出，他已指派副總統萬斯（JD Vance）、國務卿盧比奧（Marco Rubio）與特使威特科夫（Steve Witkoff）參與後續磋商。相關談判時間與地點尚未公布；目前也仍不清楚，何種協議能滿足川普「完全擁有」格陵蘭的要求。

北約發言人哈特（Allison Hart）表示，丹麥、格陵蘭與美國之間將持續談判，「目標是確保俄羅斯與中國無法在格陵蘭建立任何經濟或軍事立足點」。一名未獲授權公開發言的知情歐洲官員向美聯社表示，北約成員國曾討論一項折衷方案，由丹麥與北約合作，在格陵蘭興建更多美軍基地；目前尚不清楚此構想是否已納入川普所稱的協議框架中。

俄羅斯總統普丁向俄國國安會表示：「格陵蘭發生什麼事，對我們而言完全無關緊要。」中國外交部發言人郭嘉昆19日則曾稱，美國應「停止把所謂中國威脅作為撈取私利的藉口」。

丹麥強調主權「紅線」下商議北極圈安全

呂特週三在福斯新聞的節目中表示，他與川普的談話並未討論到格陵蘭主權議題。他說：「川普將話題聚焦於北約成員國如何採取行動，以保護廣大的北極地區，這裡正處於改變之中，中國及俄羅斯也日益活躍。」

德國外交部長瓦德富爾（Johann Wadephul）週三向DW表示，他從未預期美國會對盟友動用武力。他稱上週在華盛頓與美國國務卿盧比奧會面時，雙方就有共識：歐洲的北約盟友將與美國、格陵蘭及丹麥「在對話框架下共同尋找解方」，並正視北極地區來自俄羅斯與中國的可能威脅。

瓦德富爾認為，此刻應該善用北約框架來處理相關問題。「川普將重點放在安全議題上是完全正當的。我們在這一點上與他立場一致，也將在同一個聯盟內、而不是彼此對立的情況下，找到解決方案。」

法新社在格陵蘭首府努克採訪幾位格陵蘭人，他們對川普所稱的「協議框架」表示懷疑，或拒絕相信。一名技術員尼爾森（Mickel Nielsen）認為這是川普的謊言：「我一個字都不相信他說的，而且我覺得不相信我的人不只我一個。」

丹麥外交大臣拉斯穆森（Lars Løkke Rasmussen）對川普排除以武力取得格陵蘭、並暫停「對歐洲的貿易戰」表示歡迎。他在聲明中表示：「現在，讓我們坐下來，找出在尊重丹麥王國紅線的前提下，如何回應美國在北極地區的安全關切。」

拉斯穆森對丹麥廣播公司表示：「對我們而言，關鍵在於最終結果必須尊重丹麥王國的完整性與主權，以及格陵蘭人民的自決權。」他表示，他已與呂特通話，但未透露協議細節。格陵蘭自治政府則未回應媒體置評請求。

川普撤回關稅威脅

此前，川普在世界經濟論壇演說時針對格陵蘭議題發表強硬言論，甚至威脅可能動搖北約，但如今態度急轉、撤回對歐洲國家加徵關稅的威脅。

他原先威脅稱，除非丹麥和其他7個歐洲盟國就移交格陵蘭這片戰略土地進行談判，否則美國將對他們徵收高額進口關稅。關稅原定下個月開始徵收，稅率為10%，6月將升至25%。

這並非川普首次在關稅議題上先強硬表態，隨後退讓。去年4月，他曾宣布將對全球多國課徵高額進口關稅，引發金融市場劇烈反彈，隨後便放緩相關措施。

川普此前多次表示，儘管美國會履行防衛北約的承諾，他不確信北約在美國有需要時會全力相挺，這也是他對格陵蘭採取強硬立場的原因之一。對此，北約秘書長呂特在川普演說後與其同台時明確表示，若美國遭到攻擊，北約將與美國站在一起。

作者: 周依恩 (路透社、美聯社、法新社等)