川普撤回對歐洲8國關稅脅迫 承諾不對格陵蘭動武

美國總統川普在瑞士達沃斯「世界經濟論壇」致詞。 圖：翻攝「X」@DanPatrick

[Newtalk新聞] 德國媒體《德國之聲》（DW）綜合《路透社》（Reuters）、《美聯社》（AP）、《法新社》（AFP）等多家國際媒體報導，指出美國總統川普（Donald Trump）與北約秘書長呂特（Mark Rutte）在瑞士達沃斯「世界經濟論壇」（Davos Forum）會晤後，宣布重大轉折：撤回原定2月1日對歐洲8國加徵關稅的威脅，並明確承諾不對格陵蘭島動用武力。成功化解跨大西洋貿易爭端緊張局勢，雙方並就格陵蘭及北極地區安全達成「未來協議框架」，聚焦防禦系統部署及對抗俄羅斯、中國在北極的影響力。市場聞訊反彈，美股道瓊指數大漲逾500點。

川普在會後透過社群平台及媒體表示，基於與呂特的會談成果，他決定擱置對丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭及芬蘭等8國的關稅措施。這些關稅原計畫針對反對美國控制格陵蘭的國家，從2月1日起加徵10%，並於6月升至25%。川普強調，這項協議框架將確保美國部署「金穹」（Golden Dome）導彈防禦系統，並滿足關鍵礦產需求，同時阻止俄中在北極擴張。他形容這是「一項永久協議」，讓各方處於「非常有利的位置」，尤其在安全與礦產領域。

北約發言人哈特（Allison Hart）回應，丹麥、格陵蘭與美國將持續談判，目標是確保俄中無法在格陵蘭建立經濟或軍事立足點。報導中稱一名歐洲知情官員匿名向媒體透露，北約曾討論折衷方案，由丹麥與北約合作在格陵蘭興建更多美軍基地，類似英國在賽普勒斯（Cyprus）的模式。並說明：「目前尚不清楚此構想是否納入協議框架，但川普已指派副總統范斯（J.D. Vance）、國務卿盧比歐（Marco Rubio）及特使威特科夫（Steve Witkoff）參與後續磋商。

據稱，丹麥外長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）對川普排除武力及暫停貿易戰表示歡迎，並在聲明中呼籲：「現在，讓我們坐下來，在尊重丹麥王國紅線的前提下，回應美國在北極的安全關切。」他強調，最終結果必須維護丹麥主權完整及格陵蘭人民的自決權。報導指出，格陵蘭自治政府尚未回應，但當地居民對協議持懷疑態度，引述一名民眾直言：「我一個字都不相信，而且不只我一個人不信。」

《德國之聲》報導，歐洲多國領導人對此發展鬆口氣。德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）表示，從未預期美國會對盟友動武，並支持透過北約框架尋找解決方案。他指出，川普聚焦安全議題「完全正當」，歐美可在聯盟內合作而非對立。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）先前批評美國關稅威脅「不可接受」，並警告勿試圖控制歐洲；如今關稅取消，有助緩解歐盟經濟壓力。俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）則稱格陵蘭事件「與我們無關」，中國外交部發言人郭嘉昆早前批評美國「停止以中國威脅為藉口捞取私利」。

事件源於川普上週強硬表態，威脅若歐洲不就移交格陵蘭戰略土地談判，即加徵關稅，引發市場動盪及歐洲聯合反對。歐盟曾考慮930億歐元報復關稅，北約則強調團結。分析指，這並非川普首次退讓，去年4月他曾宣布全球關稅後迅速放緩。協議框架雖化解危機，但格陵蘭主權及北極資源爭議恐持續，美國可能透過軍事基地擴大影響力，影響全球能源與科技供應鏈。

