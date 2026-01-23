川普撤回邀請加拿大加入「和平理事會」 總理卡尼強硬回擊反獲民意支持

卡尼在達沃斯的一番演說，展現對美國霸權主義行為抗衡的態度，獲得罕見的滿堂采，同時也高度凝聚國內向心力。（美聯社）



美國與加拿大之間的關係，自從美國總統川普高喊讓加拿大成為第51州以來，似乎正持續惡化，加拿大總理卡尼在瑞士達沃斯的論壇上，一席公開譴責強權國家的演說，使川普在22日，宣布撤回對加拿大加入「和平理事會」的邀請，不過卡尼的強硬立場，除了獲得聽眾滿堂喝采之外，也更加鞏固了加拿大民意支持。

川普在社交平台宣布撤回對加拿大邀請

路透指出，川普（Donald Trump）22日晚間透過「真實社群」（Truth Social）平台發出公開信，表示「和平理事會」（Board of Peace）已經撤回了對加拿大加入該架構的邀請，加拿大總理卡尼（Mark Carney）辦公室以及白宮尚未對此置評。

報導表示，卡尼辦公室在上週證實已獲邀請，並且表示正計畫接受成為該理事會的一員，不過在卡尼於達沃斯（Davos）舉辦的世界經濟論壇（WEF）年會上，對於川普所領導的美國，在全球推動霸權主義的行為進行嚴詞批判之後，使川普態度出現了180度的轉變。

川普透過社群平台發文，宣布撤回對加拿大加入「和平理事會」的邀請。（取自川普「真實社群」帳號）

卡尼重砲抨擊美國經濟、關稅等霸權手段

在達沃斯發表的演說中，卡尼以加拿大本身為例，呼籲全球各國接受當前以各類既有規則為基礎的全球秩序，已然一去不復返的事實，說明「中等國家」應該如何群策群力，避免成為美國霸權（American hegemony）之下的受害者，強調「當規則不再能夠提供保護的時候，你就必須保護自己」。

此外，卡尼也表示「中等國家必須攜手合作，因為如果你發覺自己不在宴席賓客名單之列，那麼你就是在菜單上、等著被吞食的菜餚」。

對於卡尼的談話，現場反應熱烈，並且出現了少有的全場起立鼓掌致意的情形，似乎凸顯出國際之間對於川普政府去年以來一連串作為有所不滿，因此對卡尼談話有高度共鳴的現實。

不過川普也不甘示弱，重申加拿大「全因為美國才繼續存在」的觀點，並且對論壇聽眾表示，卡尼應該感謝美國在此之前所提供的慷慨援助，更對卡尼指名道姓，說出「馬克，下次你表達立場的時候，請記住這一點」。

強硬姿態使卡尼在加拿大獲得高民意支持

報導表示，自從川普威脅要加拿大成為美國第51個州以來，加拿大人就大幅減少前往美國觀光旅遊，或是對美國酒類的消費，加拿大前總理杜魯道（Justin Trudeau）高階顧問卡里斯（Jonathan Kalles）則表示，卡尼在達沃斯的一番談話，獲得了加拿大各界廣泛支持，且其中更包括了部分保守黨人士，這樣的發展令人感到意外。

根據長期民調顯示，卡尼自從去年4月就任以來，支持度始終維持在50%以上的水準，且最新數據也顯示卡尼的支持度，領先保守黨黨魁博勵治（Pierre Poilievre）達到22%，更有許多保守黨人士認同卡尼的演說內容；多倫多大學（University of Toronto）國際關係教授康寧漢（Jack Cunningham）則指出，加拿大高度認同卡尼演說，除了內容之外，有部分原因是展現出反擊川普的勇氣，且似乎也獲得了川普的尊重。

