川普撤回關稅制裁！ 與北約達成格陵蘭協議框架

【緯來新聞網】美國總統川普於昨日達沃斯世界經濟論壇上宣布，正式撤回原先計畫對丹麥及其他七個歐洲盟友徵收的進口稅威脅 。這項決定是在川普與北約（NATO）秘書長呂特進行安全會談後達成的戲劇性轉折 。雙方就未來北極安全的交易框架達成協議，進而化解了原本可能導致北約聯盟破裂的地緣政治緊張局勢 。

（圖／達志影像）

在此之前，川普為了施壓盟國轉讓格陵蘭島的主權，曾威脅將於下個月起徵收 10％ 的關稅，並計畫在 6 月調升至 25％ 。然而，在北約秘書長呂特公開承諾，若美國受攻擊盟軍絕對會與其並肩作戰後，川普隨即透過社交媒體發文取消了這些關稅計畫 。川普表示，由於北約展現了合作誠意，他決定不再透過關稅手段進行施壓 。



對於川普撤回關稅威脅的決策，丹麥外交部長拉斯穆森表示相當樂見，認為這暫緩了美國與歐洲間一觸即發的貿易衝突息 。隨著關稅威脅的解除，原本因擔憂貿易爭端而大幅下跌的美國股市也隨之反彈，收復了前一日約一半的跌幅 。雖然關稅計畫已取消，但川普強調關於格陵蘭的討論並未終結，重點將轉向與北約合作在當地擴建軍事基地，以及部署耗資 1,750 億美元的「金穹」導彈防禦系統 。

