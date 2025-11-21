川普撤銷對巴西40%關稅 專家解讀為救支持率

川普總統在20日簽署行政命令，表示對巴西的談判已經出現初步成果，因此撤銷7月時對巴西部分商品課徵的40%關稅，其中包含牛肉、咖啡、水果等主要食物。

先前川普曾經信誓旦旦的表示，巴西對美國很差勁，所以必須施加關稅懲罰。巴西總統魯拉也一度態度強硬，表示不會和川普談。

美國總統川普7月時指出，「今天我們還會公布更多數據，巴西就是一個例子，它對我們很差勁。」

巴西總統魯拉當時也回應，「所以我們不想要一個皇帝，我們都是主權國家，如果川普宣布徵收關稅，其他國家也有權採取同樣措施。」

川普當時決定課徵關稅的原因之一，是因為他的政治盟友、巴西前總統波索納洛遭到起訴。不過波索納洛因為政變未遂，被巴西憲法法院判處27年徒刑，已成定局，川普也不再堅持原先的關稅政策。

美國有大約三分之一的咖啡，以及一半的柳橙汁來自巴西。對於許多民眾來說，許多巴西的進口商品是每天必備。而從加徵高關稅以來，不少產品價格創下新高，讓許多民眾荷包受傷。

紐約民眾潘恩表示，「我去買咖啡的時候，小費加一加，突然之間，我一小杯咖啡花了10美金，怎麼會變這樣？」

川普總統上週才簽署類似的命令，削減多項進口農產品的關稅。外界有不少評論認為，川普這麼做，是為了控制國內物價，好挽救他本人日益低迷的支持率，以及明（2026）年期中大選共和黨的選情。

