川普撤銷緬甸公民TPS 人權團體痛批令人震驚

美國總統川普(Donald Trump)政府24日宣布將終止讓緬甸移民免於被美國驅逐的暫時保護措施。此舉將影響大約4千名以「臨時保護身分」(Temporary Protected Status, TPS)住在美國的緬甸人。

TPS計畫是美國法律下的一項人道措施，針對因戰爭、天災或其他災難而陷入困境的國家提供，讓受惠者在美國生活，免於被驅逐出境，並能取得合法工作許可。

川普已撤銷阿富汗、喀麥隆、海地、宏都拉斯、尼泊爾、尼加拉瓜、敘利亞、南蘇丹和委內瑞拉公民的TPS，作為他大規模掃蕩移民行動的一部份。

川普21日宣布，他將取消索馬利亞人的TPS。

緬甸公民是在2021年的軍事政變後適用TPS。美國國土安全部部長諾姆(Kristi Noem)說，當局是在檢視這個東南亞國家的情勢後，作出了撤銷的決定。

諾姆表示，緬甸持續面臨人道挑戰，部分原因是打擊武裝對抗勢力的持續軍事行動。但她也補充說，「在國家和地方層級的治理與穩定上」已有所改善。

她並提到，緬甸7月解除緊急狀態，並宣布將從12月開始舉行「自由且公正的選舉」。

此舉引發人權觀察(HRW)等非政府倡議組織的強烈批評。人權觀察亞洲事務主任席夫頓(John Sifton)發表聲明說，國土安全部對於撤銷緬甸公民TPS的不實陳述是如此令人震驚，很難想像會有人相信。(編輯：鍾錦隆)