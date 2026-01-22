川普撤關稅＋格陵蘭降溫 美元轉強、黃金回落

美元紙鈔示意圖。路透社



美國總統川普週三（1/21）宣布撤回對歐洲國家加徵關稅的威脅，並表示已就格陵蘭達成「未來協議框架」後，連漲3日的黃金價格應聲下跌，而地緣政治的緊張局勢緩和，反而助推美元上漲。

彭博（Bloomberg News）報導，金價在連續3天上漲後，於週三觸及每盎司4888美元的歷史高點，但在早盤交易中一度下跌1%。截至今日上午7時36分，黃金下跌0.8%至每盎司4793.96美元；白銀下跌1.3%至每盎司91.86美元，鉑金和鈀金價格亦同步回落。

反之，地緣政治緊張局勢的緩和對美元帶來提振效果。根據衡量美元強弱的重要指標，彭博美元現貨指數上漲了0.1%。

川普（Donald Trump）在瑞士達沃斯與北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）會晤後，透過社群媒體宣布了格陵蘭的「框架協議」，並取消對歐盟加徵關稅的計劃，但沒有透露更多細節。

美股同樣應聲大幅上揚，道瓊指數飆升近600點，衝擊金融市場的「拋售美國」 （sell America）交易發生逆轉。

