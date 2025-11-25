川普撥電話給高市早苗，兩人談了「台灣有事」爭議嗎？高市：事涉外交，不便透露

廣告 廣告

根據高市早苗24日一早對媒體的說法，川普在電話中對高市展現了極度的熱情，甚至表示「我們是極其親密的朋友，妳隨時都可以打電話給我」，高市也向川普匯報了G20峰會的狀況。不過在24日的川習通話中，習近平表示「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」，強調在台灣問題上不會讓步。《朝日新聞》指出，在中日對立加劇之際，此舉被視為是對日本的牽制。川普事後發文時再次提及「G2」，強調美中關係極其穩固，但「台灣有事」的爭議呢？川普隻字未提。

高市早苗對記者説明「川高通話」時，她證實川普向她「說明」了最近美中關係的狀況，包括稍早與習近平的通話內容。不過根據《產經新聞》報導，當記者問及她與川普是否談到最近首相的國會答辯（台灣有事），高市則以「外交機密」為由拒絕透露細節，只是強調雙方確認了「日米同盟（日美同盟）的強化」以及「印太地區面臨的課題」。

《朝日新聞》稱，習近平就台灣問題闡述了中方立場時，加強批評高市早苗的「台灣有事」言論，並且再次向美方表明在台灣問題上不會讓步的態度。根據中國外交部發布的新聞稿，川普回應時強調「美方理解台灣問題對中國的重要性」。同志社大學專攻美國政治的三牧聖子（Seiko Mimaki）教授指出，如果中方報導屬實，川普可能在某種程度上展現了對中方紅線的重視，至於川普事後選擇對台灣問題保持沉默，更加深了這種疑慮：川普是否刻意採取了「戰略模糊」？

明海大學的小谷哲男教授分析，這次「川習通話」是習近平主動出擊，目的是在川普與高市之間見縫插針。習近平強調二戰歷史（美中曾是盟友），就是在暗示日本是「戰敗國」，試圖從歷史正當性上削弱日本介入台海的立場。而川普對此未置可否，甚至高高興興地談論與習近平的友誼，這顯示出兩國領袖在優先議題上的巨大落差——川普看重的是烏克蘭與貿易，而習近平看重的是台灣與歷史定位。

