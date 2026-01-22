川普擬向「每位格陵蘭居民發放百萬美元」換取加入美國 成本高達570.4億

美國總統川普近日再度就格陵蘭島問題投下震撼彈。圖／翻攝自白宮臉書

美國總統川普近日再度就格陵蘭島問題投下震撼彈，外媒披露，川普政府正考慮提出一項所謂的「最終長期協議」，內容包括向格陵蘭島每位居民一次性提供100萬美元（約新台幣3160萬），作為加入美國的誘因。若全數發放，總成本將高達約570億4328萬美元（約新台幣1兆8026億6300萬元）。

根據《每日郵報》報導，川普日前在瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）發表長時間即興演說，並於會後與北約秘書長馬克·呂特（Mark Rutte）會談。他隨後宣稱，美國已就「格陵蘭及整個北極地區的未來」與北約方面達成一項「協議框架」，並強調該島對美國與西方安全至關重要。

川普放棄武力與關稅威脅

在與英國及多個北約盟國因格陵蘭主權問題發生激烈交鋒後，川普首度明確排除以武力奪取格陵蘭島的可能性，並同時宣布暫停對英國及其他反對美國吞併格陵蘭的國家加徵關稅的計畫。相關表態被市場解讀為緩和地緣政治風險，美國股市隨即上揚。不過批評者則再度嘲諷川普「臨陣退縮」，並以「TACO」（Trump Always Chickens Out）形容其談判風格。

北約內部討論「基地方案」

《紐約時報》報導指出，北約內部正在討論另一套折衷方案，可能由丹麥割讓格陵蘭島一小部分領土，供美國設立永久軍事基地，模式類似英國在塞浦路斯的海外主權基地。川普形容這項安排是「無限期、永久性的終極協議」，但未公布具體法律或主權細節。

丹麥與格陵蘭強烈反對

丹麥外交大臣拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）對此明確劃下紅線，強調「美國不可能擁有格陵蘭島」，丹麥將保有完整主權。格陵蘭自治政府總理延斯-弗雷德里克‧尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）也直言：「夠了，停止吞併幻想。」

格陵蘭目前人口約5.7萬，享有高度自治，並每年接受丹麥補助。當先前傳出較低補償金額時，當地民意普遍認為，長期而言丹麥的社會福利與補助更具吸引力，且擔憂加入美國後福利制度恐遭削減。

英美關係再陷緊張

格陵蘭爭議也進一步衝擊英美關係，川普多次抨擊英國的能源與移民政策，並暗示若不調整方向，「不好的事情將會發生」。英國首相施凱爾（Keir Starmer）則首度強硬回應，表示英國不會在關稅威脅下，於格陵蘭問題上讓步。英國政府並宣布，施凱爾將與丹麥首相弗雷德里克森（Mette Frederiksen）舉行緊急會談，以示對丹麥的支持。

川普言論再掀爭議

在達沃斯的演說中，川普多次將格陵蘭與冰島混淆，並重複強調「只有美國能保護這塊冰」。他還聲稱，美國在二戰後「愚蠢地」將格陵蘭歸還丹麥，遭到歷史學者與事實查核機構反駁，指出美國從未擁有該島主權。

此外，川普再次指稱「美國從未從北約得到任何回報」，也被指出與北約在911事件後共同作戰的歷史事實不符。儘管川普強調其構想將「對美國與所有北約國家都有利」，但丹麥、格陵蘭自治政府及多數盟國立場強硬，使任何涉及主權轉移的方案面臨極高政治與法律障礙，格陵蘭未來走向仍高度不確定。



