川普擬向「每位格陵蘭居民發放百萬美元」換取加入美國 成本高達570.4億
美國總統川普近日再度就格陵蘭島問題投下震撼彈，外媒披露，川普政府正考慮提出一項所謂的「最終長期協議」，內容包括向格陵蘭島每位居民一次性提供100萬美元（約新台幣3160萬），作為加入美國的誘因。若全數發放，總成本將高達約570億4328萬美元（約新台幣1兆8026億6300萬元）。
根據《每日郵報》報導，川普日前在瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）發表長時間即興演說，並於會後與北約秘書長馬克·呂特（Mark Rutte）會談。他隨後宣稱，美國已就「格陵蘭及整個北極地區的未來」與北約方面達成一項「協議框架」，並強調該島對美國與西方安全至關重要。
川普放棄武力與關稅威脅
在與英國及多個北約盟國因格陵蘭主權問題發生激烈交鋒後，川普首度明確排除以武力奪取格陵蘭島的可能性，並同時宣布暫停對英國及其他反對美國吞併格陵蘭的國家加徵關稅的計畫。相關表態被市場解讀為緩和地緣政治風險，美國股市隨即上揚。不過批評者則再度嘲諷川普「臨陣退縮」，並以「TACO」（Trump Always Chickens Out）形容其談判風格。
北約內部討論「基地方案」
《紐約時報》報導指出，北約內部正在討論另一套折衷方案，可能由丹麥割讓格陵蘭島一小部分領土，供美國設立永久軍事基地，模式類似英國在塞浦路斯的海外主權基地。川普形容這項安排是「無限期、永久性的終極協議」，但未公布具體法律或主權細節。
丹麥與格陵蘭強烈反對
丹麥外交大臣拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）對此明確劃下紅線，強調「美國不可能擁有格陵蘭島」，丹麥將保有完整主權。格陵蘭自治政府總理延斯-弗雷德里克‧尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）也直言：「夠了，停止吞併幻想。」
格陵蘭目前人口約5.7萬，享有高度自治，並每年接受丹麥補助。當先前傳出較低補償金額時，當地民意普遍認為，長期而言丹麥的社會福利與補助更具吸引力，且擔憂加入美國後福利制度恐遭削減。
英美關係再陷緊張
格陵蘭爭議也進一步衝擊英美關係，川普多次抨擊英國的能源與移民政策，並暗示若不調整方向，「不好的事情將會發生」。英國首相施凱爾（Keir Starmer）則首度強硬回應，表示英國不會在關稅威脅下，於格陵蘭問題上讓步。英國政府並宣布，施凱爾將與丹麥首相弗雷德里克森（Mette Frederiksen）舉行緊急會談，以示對丹麥的支持。
川普言論再掀爭議
在達沃斯的演說中，川普多次將格陵蘭與冰島混淆，並重複強調「只有美國能保護這塊冰」。他還聲稱，美國在二戰後「愚蠢地」將格陵蘭歸還丹麥，遭到歷史學者與事實查核機構反駁，指出美國從未擁有該島主權。
此外，川普再次指稱「美國從未從北約得到任何回報」，也被指出與北約在911事件後共同作戰的歷史事實不符。儘管川普強調其構想將「對美國與所有北約國家都有利」，但丹麥、格陵蘭自治政府及多數盟國立場強硬，使任何涉及主權轉移的方案面臨極高政治與法律障礙，格陵蘭未來走向仍高度不確定。
更多鏡報報導
韓國旅遊新規定！大批遊客塞爆機場「開行李檢查」…竟是「這東西」成安檢地雷
41J肉聲／川普炫耀執政周年政績 大力甩書嚇死人！再提台積電
不滿遭計程車司機宰客！他放棄泰國1週旅程「隔天搭機返國」：別選擇深夜抵達
曾神準命中柯文哲空亡！命理師揭「2026年台灣國運」 5大預測曝光
其他人也在看
長子開戰控貝克漢6罪狀！小兒子「1動作表態」不忍了：你以為你是誰
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來以「完美家庭」形象示人，然而近來被26歲長子布魯克林控訴6罪狀，家庭紛爭延燒。據了解，布魯克林在公開聲明中曾提及，自己在婚禮上遭遇「前所未有的不適與羞辱」，關鍵就在於母親維多利亞突然上台，搶走原本屬於新人的第一支舞。如今貝克漢小兒子克魯茲也表態了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 8則留言
女醫失蹤藏家變！淚喊：不想再當ATM 弟弟購屋她買單、上億保單掛外甥名
在台南市東區執業長達17年的「侯娟妃婦產科診所」於去年突然停業，引發地方病患關注，婦產科醫師侯娟妃更遭父母及丈夫向警方報案列為失蹤人口。經警方與檢調追查逾1年後，案件進入司法程序，這起失蹤案的真相也逐漸浮出檯面。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 297則留言
今年會冷到何時？過年天氣如何？專家預測了
節氣已進入「大寒」，今天台北市出現11.4度的低溫。會冷到什麼時候？過年的天氣又是如何呢？天氣風險分析師吳聖宇、簡瑋靚在節目上對春季氣候做出預測分析。天氣多一典 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
台積電VIP換了？傳魏哲家向蘋果提震撼要求
[NOWnews今日新聞]AI蓬勃發展，並成為時代浪潮，在此之下，傳出蘋果已經不再是台積電的頭號客戶，有知情人士指出，由於台積電主要營收來源已轉向其他領域，未來恐不再給予蘋果優先出貨待遇。此外，台積電...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 34則留言
每天吃超過2片「罹癌風險增18%」 台人最愛這款早餐！被WHO認證是一級致癌物
近年來健康意識抬頭，不少人開始注意健康飲食，如今台人愛吃的1早餐，被WHO認證是「一級致癌物」，醫師更提醒，每天2片就增18％大腸癌風險。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 發表留言
遺產多少內不用繳稅？房子如何分配給子女繼承？1人1間不是真正的公平！施昇輝：遺產分配前一定要知道的事
大部分人對「遺產規畫」的想法，多數會先聯想到「稅務規畫」，但我認為如何「分配遺產」恐怕才是第一要務。遺產稅的規畫，主要著眼點在於生前遺產的轉移，減少未來遺產稅的課稅基礎。Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前 ・ 11則留言
新／台灣夫妻仍失蹤！阿蘇火山參觀區「即刻封閉」全力搜救
台灣一對夫妻20日到熊本觀光時，搭乘觀光直升機，於阿蘇火山口發生空難失聯至今，當地相關單位仍在全力搜索中。最新消息指出，阿蘇市長松嶋和子親自宣布，從現在開始封閉火山口參觀區，直到找到失蹤者後才會重新開放。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 16則留言
女醫怨「重男輕女」自己總被犧牲 父母控：信仰改變被洗腦！
被家人二度通報失蹤的台南婦產科醫師侯娟妃，接受《鏡週刊》採訪時回憶，自己成長於重男輕女的家庭，自小由外婆帶大。她表示，從小對弟弟百般照顧，弟弟想要她的玩具、腳踏車，往往最後都歸弟弟所有，自己則被視為理所當然的付出者。她感嘆，自己在家中始終是隱形、可被犧牲的那一個。長大後甚至就連弟弟購屋、外甥留學與矯正牙齒的費用，也全由她買單。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 29則留言
2026唐綺陽上半年星座財運排行榜！魔羯恐入不敷出，「第1名」會有超多賺錢機運
唐綺陽老師的2026上半年星座財運排行榜來了！來看看在新的一年有上榜的人，會分別面臨什麼樣的財務問題，以及有機會迎來什麼賺錢的機會！記得同時看太陽與上升星座。 2026上半年唐綺陽星座財運最差排女人我最大 ・ 7 小時前 ・ 8則留言
捕獲野生男神！霍建華台北吃早餐被認出 霸氣「掏現金」幫學生粉絲買單
演藝圈男神霍建華，私下低調親民的作風再度圈粉！近日有網友在台北一家平價早餐店偶遇霍建華，沒想到男神不僅毫無架子主動搭話，甚至在離店前悄悄幫隔壁桌的學生粉絲買單。這段暖舉被PO上網後引發熱烈討論，讓網友大讚：「男神能紅這麼多年，真的不是沒有原因！」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 59則留言
日幣甜甜價要快換？達人搖頭「1類人不需要」 2招補回匯差
日圓近來不斷貶值，不少民眾趁低點搶換日幣，計畫到日本旅遊。但日本旅遊達人林氏璧表示，如果只是偶爾去一次日本，不用特別先買日幣，其實只要靠回饋高的信用卡及優惠券，就可以補足匯差。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 2則留言
川普決策髮夾彎！格陵蘭島潛在協議曝光 紐時：丹麥將割地供美軍建基地
[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導美國總統川普（DonaldJohnTrump）於昨（21）日宣布，日前已與北約秘書長呂特（MarkRutte）針對丹麥屬地格陵蘭的未來發...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 53則留言
將徒手攀101！怎麼解決屎尿問題？霍諾德曝「1招」：不然會引起公憤
本週六(24日)全球傳奇攀岩家霍諾德(Alex Honnold)將挑戰徒手攀登台北101，引起全球矚目。不少人好奇，攀岩多日的人如何解決屎尿問題，霍諾德也公開說明，攀岩多日者現在會捆緊排泄物，放在背包下方，待抵達目的地後，再丟到垃圾稿。「畢竟，隨意亂丟排泄物會引起公憤，萬萬不可！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 35則留言
對等關稅底定後Toyota等5款車大降價？車商全說了
台美關稅談判大局底定，確定以15%為基準。在我方採取「保零件、棄整車」的談判策略下，美製小客車關稅極可能歸零。知情人士透露，此舉旨在換取台灣年產值3000億元的汽車零組件產業長期優勢，確保對美出口戰略重心，整車市場則被視為可調整空間較大的項目。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 58則留言
迪卡儂廣播喊「8964228」！網嚇壞：是不歡迎誰嗎 前員工解答了
量販店、超市常會聽見店員廣播一串特定數字，用來傳遞商品訊息或店內狀況，不過有網友表示，在運動用品店「迪卡儂」內，竟聽到店員公然喊著「8964228」，讓他不禁直呼「加密比沒加還耐人尋味」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 39則留言
貝克漢才發聲！維多利亞「遭長子控6大罪狀」心碎出手了 1招擬止血
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）近來陷入家庭風暴。26歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham）繼日前大動作封鎖父母社群帳號後，今（20日）無預警發出千字長文，首度公開指控父母長期操控家庭敘事、干涉婚姻，並傷害他的妻子妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）等6大罪狀。而外界也好奇維多莉亞的下一步動作。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11則留言
60歲婦「罹3種癌症」竟全治癒 名醫揭重生關鍵：不是奇蹟
在現代醫學進步下，癌症已不再是絕症，但連續面對3種癌症的挑戰，仍能全身而退，實屬罕見。腫瘤科醫師邱德生分享案例，一名60歲的婦女接連遭遇乳癌、甲狀腺癌及子宮內膜癌，經歷3次大轉彎，但在醫療團隊的治療與追蹤下，該婦人目前狀態良好，且體內已無任何癌症復發證據，重拾平凡生活。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 8則留言
Lulu、陳漢典婚禮倒數4天 曬父母合照甜喊「最用心的人」
Lulu、陳漢典即將於1月25日舉辦婚宴，先前小倆口去日本拍了一系列絕美婚紗照，21日她再公開一家人的合照，「集結全世界的最會最用心的人在這裡。」言語間洋溢著滿滿幸福。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 21 小時前 ・ 20則留言
貝克漢長子開戰父母！控訴「完美家庭形象」全是演的 怒揭冷血一面：虛假的令人作嘔
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導貝克漢家族長子布魯克林（BrooklynBeckham），在IG限時動態發布長文，正式對父母宣戰。他憤怒控訴，爸爸貝克漢（DavidB...FTNN新聞網 ・ 2 天前 ・ 35則留言
甄子丹女兒「低胸辣腿」慶生22歲 10年前超反差舊片被翻出
香港武打巨星甄子丹與名模妻汪詩詩婚後育有一對兒女，其中女兒甄濟如（Jasmine）不僅遺傳了媽媽的好基因，也跟隨父母腳步進入演藝圈。而19日迎來22歲生日的甄濟如，日前就大方曬出穿著低胸、露出辣腿的慶生近照，還公開10年前的影片，立刻引起網友討論。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 7則留言