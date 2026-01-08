川普擬增50％國防預算 打造「夢幻軍隊」

記者賴韋廷／綜合報導

美國總統川普7日公開喊話，表明有意將2027財政年度國防預算調增50%，從當前約1兆美元大幅上調至1.5兆美元（約新臺幣47.3兆元），打造一支具備優異嚇阻戰力的「夢幻軍隊」。

目標1.5兆美元 稱關稅可支應

美國政治新聞網站「政客」（Politico）報導，川普去年重返白宮後，陸續提出多項大規模軍力建設計畫，其中包括「金穹」多層次整合式防禦系統，以及上月發表的「川普級」戰鬥艦與「黃金艦隊」（Golden Fleet）計畫。因此，川普呼籲國會同意將2027年度國防預算增加50%至1.5兆美元，使美國可以應對「這個極度動盪且危險的時代」，並稱關稅收入可以支應相關預算。

報導分析，川普去年曾向北約盟友施壓，敦促各國承諾在2035年前將國防支出提高至國內生產毛額（GDP）的5%、協助分擔駐歐美軍防務支出與軍事壓力。部分國會議員主張美國應比照辦理，將國防預算由GDP占比3.5%增至5%，並稱這項最新宣示若能獲得跨黨派支持，可望使美國政府發揮帶頭效果、向潛在威脅宣示防衛決心。

抨擊國防工業產能低下 矢言改革

同日，川普也抨擊國防工業成本過高、產能低下，指責傳統國防承包商本末倒置，只顧優先追求股東利益，而非滿足國家作戰人員的需求；更將大筆資金用於發放股息、回購股票，以及支付公司高層巨額薪水，而非投資廠房設備提高產能。川普強調，將對相關行為祭出限制，直到產能問題解決為止；美國國防產業預期將面臨全面性變革。

川普有意大幅調高國防預算，落實上月宣布的「川普級」戰鬥艦計畫。（達志影像／路透社資料照片）

川普呼籲擴大國防預算，打造「夢幻軍隊」。圖為美陸軍建軍250週年閱兵。（取自DVIDS網站）