川普擬對美國公民「普發6.3萬」關稅分紅 白宮：正評估如何執行

白宮發言人李威特今（17）天表示，總統川普依然「堅持」發放給全國民眾每人2000美元（約新台幣6萬2700元）的分紅，這筆款項將來自對等關稅收入。





川普週末透過社群媒體提出他的關稅分紅計畫想法。李威特表示，白宮官員正研究如何執行；但未說明具體方案內容。川普本月透露，將為美國民眾發放關稅紅利，並計畫將排富，但未說明年收入門檻為何。



根據美國財政部數據，截至今年9月底，聯邦政府已從關稅相關收入獲得1950億美元。



不過有部分經濟學者質疑，關稅收入數額是否足以支應普發紅利。稅務基金會（Tax Foundation）政策專家約克（Erica York）於社群發文表示，若川普將紅利發放給年收入不超過10萬美元的民眾，那麼約有1億5000萬名美國人可受惠，總金額約需3000億美元。



川普則是對媒體表示，分紅支票會在明年發放，「關稅讓我們有辦法分紅，我們不只要分紅，還會降低國債」。



由於發放關稅分紅支票仍需經國會通過，但部分共和黨籍議員對於紅利發放的提議有疑慮，認為應把重點放在降低聯邦債務赤字。









