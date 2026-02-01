川普擬建76公尺高「獨立門」添自豪感 高度輾壓白宮、林肯紀念堂

2025年10月15日，美國總統川普說，會在華府蓋一座「獨立門」。川普展示外觀設計，激似法國巴黎凱旋門。美聯社



美國總統川普在華府持續大興土木，美國媒體週六（1/31）披露，他希望自己提議打造的「獨立門」能高達250英尺（約76公尺），這不僅是林肯紀念堂高度的兩倍有餘，並將凌駕於白宮之上。

《華盛頓郵報》引述兩名知情人士透露，川普（Donald Trump）已對這座超乎預期的巨型建築產生執念，將「獨立門」（Independence Arch）視為今年夏天迎來美國獨立250週年的國民自豪感象徵。

川普曾考慮過較小版本的拱門設計，包括他在去年晚宴時曾向支持者展示的165英尺（約50公尺）和123英尺（約37公尺）方案。但他最終傾向最大規格，主張其規模將為造訪華府的遊客留下深刻印象。

這座仿效巴黎凱旋門的「獨立門」將矗立於波多馬克河（Potomac River）河畔，其規模將遠超白宮與林肯紀念堂，前者高度約70英尺，後者則約100英尺。

知情人士透露，川普常以「為250週年獻禮250英尺」（250 for 250）為由，稱這是為了紀念美國建國250週年而建。

白宮發言人英格爾（Davis Ingle）向《獨立報》發聲明稱：「該拱門不僅將成為華盛頓特區最具代表性的地標，更將躋身世界級地標之列。川普總統的宏偉願景將銘刻於美國的歷史長河，並為後世所銘記。他的成就將持續為地球上最偉大的國家美國帶來應有的榮耀。」

白宮尚未公布「獨立門」的設計細節、規模或施工時程，但去年12月，川普曾向政治新聞網站Politico表示，希望在兩個月內正式動工。該項目資金預計將來自川普白宮宴會廳計劃剩餘的私人捐款。

然而，建築師與文物保護人士擔憂，擴大建築規模未必更好，警告這座雄偉的「獨立門」可能將主宰歷史景觀，壓倒華府精心設計的紀念設施。

這並非川普首次在華府大興土木。他在白宮東側拆除了具歷史價值的建築，以興建佔地達9萬平方英尺的豪華宴會廳。這項耗資4億美元的工程將使可容納人數從650人增至900人，建成規模將遠超5.5萬平方英尺的白宮主體建築。

此外，川普還將前總統甘迺迪（John F. Kennedy）夫人舉世聞名的玫瑰園鋪上水泥，並在橢圓形辦公室新增鍍金裝飾，相關翻修工程同樣引發爭議。

