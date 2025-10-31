川普擬恢復核試 伊朗外長與聯合國同聲譴責

（中央社德黑蘭30日綜合外電報導）在美國總統川普出人意料地指示將恢復核子試驗後，伊朗外交部長阿拉奇今天稱美國的計畫「倒退且不負責任」；聯合國發言人也表示，核試在任何情況下都是不被允許的。

法新社報導，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）29日宣布已成功測試一款具備核能力的核動力水下無人載具「海神」（Poseidon），還說這種無人魚雷「無法被攔截」。

川普隨即在社群媒體貼文中寫道：「基於其他國家的測試計畫，我已指示戰爭部在平等的基礎上，開始測試我國的核子武器。這個程序將立即開始。」

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）今天在社群媒體上發文表示：「一個擁有核武的惡霸正在恢復原子武器的試驗。同一個惡霸一直在妖魔化伊朗的和平核子計畫。」

阿拉奇補充指出：「（美國）宣布恢復核試是一種倒退且不負責任的舉動，對國際和平與安全構成嚴重威脅。」

在川普表示將尋求恢復核子試驗後，聯合國發言人今天表示，核試「在任何情況下」都是不被允許的。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）的副發言人哈克（Farhan Haq）指出：「秘書長一再強調，當前的核風險已達到令人憂心的高點，必須避免所有可能導致誤判或情勢升級並帶來災難性後果的行動…在任何情況下都絕不允許進行核試。」（編譯：李佩珊）1141031