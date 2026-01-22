川普擬提議若公投入美 向格陵蘭人普發100萬美元

（中央社達沃斯22日綜合外電報導）英國「每日郵報」報導，美國總統川普昨天排除動武奪取格陵蘭的可能性，轉而聚焦利誘民眾脫離丹麥。他正考慮向格陵蘭人提議，如果投票加入美國，將向每人發放100萬美元。

川普在與北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）會談後說，他已就格陵蘭的管控達成「未來協議的架構」。他聲稱這座北極島嶼對美國安全至關重要。

英國「每日郵報」（Daily Mail）揭露，如果他向格陵蘭5萬7000名居民普發100萬美元（約新台幣3189萬元），總成本將達到570億美元（約新台幣1.8兆）。

這項計畫聽起來異想天開，但在美國每年近8000億美元的國防支出中，這筆金額僅占其中一小部分，還可以消除格陵蘭對丹麥補助金的依賴，並重塑格陵蘭的經濟結構。

為此，格陵蘭必須同意舉行公投，且可能需要60%同意加入美國的贊成票，居民才能獲得這筆資金。

先前曾有媒體指出，白宮考慮向每名格陵蘭人普發10萬美元（約新台幣318萬9500元）。但哥本哈根一再表示，蘊藏豐富礦產的格陵蘭是非賣品，且任何協議都須經過丹麥同意。

格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）也說：「夠了就是夠了。別再幻想併吞。」（編譯：張曉雯）1150122